Construyendo el futuro con ritmo: así es “She Built That” de LEGO

¡Atención! Lego anunció su nueva campaña, "She Built That", ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Es importante mencionar que esta campaña es en conjunto con un equipo internacional de chicas quienes reinventaron la pionera canción de hip hop de RUN DMC, "It's Like That", convirtiéndola en una vibrante celebración de la creatividad femenina. Los fans pueden ver el video musical de "She Built That" aquí .

En un mundo donde la “construcción” aún se ve desde una perspectiva de género, el himno renovado, lanzado por primera vez en 1983 por RUN DMC, construye una nueva narrativa. Titulado "She Built That", la letra y el video musical actualizados buscan inspirar a la sociedad y a las niñas de todo el mundo a verse como constructoras, creadoras e innovadoras inspiradoras. La nueva versión del éxito reúne a estrellas destacadas de la Generación Z y la Generación Alfa, mostrando cómo las niñas ya están transformando el mundo que las rodea de maneras increíbles.

Considerado un himno pionero de su época, "It's Like That" revolucionó el hip-hop, fusionando la realidad de la calle con un mensaje esperanzador. La versión reinventada del Grupo LEGO honra el pasado y sienta las bases para un futuro donde todas las niñas puedan proclamar con confianza: "She Built That!" (Ella lo construyó).

Joseph “Rev Run” Simmons y Darryl “DMC” McDaniels dijeron: “Run DMC siempre ha defendido romper barreras e inspirar el cambio. Nos emociona ver nuestro himno clásico reinventado como "She Built That", celebrando la creatividad y la innovación de las niñas de todo el mundo. Así como desafiamos los límites del hip-hop, queremos inspirar un mundo donde cada niña reconozca su poder creador.”

La campaña llega en un momento en que la imagen que la sociedad tiene de los constructores aún está muy influenciada por estereotipos de género. A pesar de los avances, un nuevo estudio global encargado por el Grupo LEGO revela que, cuando los niños escuchan la palabra "constructor", «un hombre en una obra» (39 %) y «un niño jugando con bloques de construcción» (36 %) encabezan la lista.

La encuesta, que entrevistó a 32.605 padres e hijos*** en 21 países, reveló que el 80% de los adultos encuestados cree que la sociedad aún considera a los niños como constructores naturalmente mejores que las niñas. Como era de esperar, las niñas y las mamás a menudo subestiman sus propias habilidades de construcción en comparación con los niños y los papás****. El Grupo LEGO quiere cambiar esto.

La investigación también descubrió una brecha de seguridad en los niños, ya que las niñas se califican a sí mismas más bajas en habilidades de construcción que los niños. El 70% de las niñas dijeron que les resulta difícil pensar en sí mismas como personas buenas para construir cosas.

Es alentador que el 81% de los padres crea que es hora de hacer que la palabra "construcción" sea más inclusiva en términos de género, y los niños están de acuerdo: más del 92% dice que todos deberían sentirse capaces de construir, mientras que el 86% cree que el apoyo creativo temprano podría empoderarlos para cambiar el mundo.

Lena Dixen, SVP, Product Group, Core Businesses en Grupo LEGO, dijo: “Ser constructora va más allá de cascos y martillos; se trata de aprovechar el potencial creativo de cada joven para construir sueños, forjar conexiones y forjar el futuro. Toda niña y mujer es constructora, ya sea formando equipos, afrontando retos o superando límites. Con "She Built That", buscamos empoderar a la próxima generación de constructoras y ayudar a fomentar una sociedad donde todos los niños puedan alcanzar su máximo potencial creativo y recibir el reconocimiento que merecen, sin importar su género.”

Liderado por la sensación del scratch de 17 años nacida en Chicago, DJ Livia , y la baterista estrella y autora Nandi Bushell , de Ipswich en Suffolk, el Global Girls Crew del Grupo LEGO es una potencia de jóvenes creadoras.

Reescribiendo las reglas de lo que significa construir, “She Built That” también cuenta con la participación de la pionera del pop alternativo Cacien (Shenzhen, China), la vocalista y productora inspirada en el hip hop Pink Oculus (Ámsterdam, Países Bajos) y el dúo de baile viral Brooke Blewitt and Jess Qualter (Blackpool, Reino Unido).

Nic Taylor, SVP en Grupo LEGO y Head of Our LEGO Agency agrega: “Al proponernos celebrar la increíble creatividad de las constructoras, readaptar la icónica canción de RUN DMC fue una decisión natural. 'It's Like That' siempre se ha centrado en desafiar las normas e inspirar el cambio, y con 'She Built That', la hemos impregnado de la esencia del empoderamiento y la innovación. Este himno reinventado es un movimiento para redefinir lo que significa ser constructora. Queremos inspirar a las niñas de todo el mundo a verse como creadoras y pioneras, capaces de transformar su mundo de maneras extraordinarias.”

Desde pioneras históricas hasta innovadoras contemporáneas, el video musical también celebra las increíbles contribuciones de las mujeres a la transformación de nuestro mundo. Esto incluye un homenaje a Dagny Holm, la primera Maestra Constructora del Grupo LEGO y diseñadora principal de modelos hasta 1986. Otras mujeres que aparecen en el video incluyen a Nancy Johnson (1843), la brillante inventora de la primera máquina para hacer helados; Cindy Campbell (1982), a quien se le atribuye el diseño del primer póster de hip-hop para fiestas vecinales; y Hedy Lamarr (1941), la actriz de Hollywood e inventora de la tecnología de espectro ensanchado por salto de frecuencia, que sentó las bases para el wifi moderno y revolucionó las comunicaciones.

Las chicas que construyeron esto

DJ Livia – Su verdadero nombre es Olivia Borjas, y es prueba de que construir algo extraordinario empieza con creatividad y convicción. Nacida y criada en Chicago, lleva pinchando desde los cinco años. Su gran oportunidad llegó con tan solo 10 años, cuando las Kardashian la contrataron para tocar en una fiesta de cumpleaños. Ahora, con 17 años, ha trabajado con Snoop Dogg y Bad Bunny, se ha codeado con artistas como Christina Aguilera y ha conseguido más de 1,2 millones de seguidores en TikTok .

Pero su camino no ha sido fácil. "Hubo una época en que mi familia se quedó sin hogar en Chicago", dice DJ Livia. "Lo que nos impulsó a seguir adelante fue no rendirnos. Para mí, eso es construir, y lo que representa 'She Built That'. Se trata de levantarse y crear algo de la nada". ¿Su consejo? "Eres más fuerte que tus circunstancias y tienes todo lo necesario para construir tu futuro".

La historia de DJ Livia demuestra cómo la pasión allana el camino al éxito. La de Nandi Bushell es otra. Descubrió su talento para la batería con tan solo cinco años tras ver un vídeo de los Beatles con su familia. Como recompensa por su esfuerzo en la escuela, sus padres le compraron una batería; no imaginaban que cambiaría su vida. Publicando versiones de batería en línea desde su casa en Ipswich, Inglaterra, saltó a la fama, acumulando más de 75 millones de visualizaciones en YouTube. Rápidamente captó la atención de leyendas mundiales del rock, iniciando una trayectoria extraordinaria que la ha llevado a actuar junto a Lenny Kravitz, enfrentarse a Dave Grohl en un duelo viral de batería y participar en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.

Convertida ahora en una inspiración mundial, la música, cantante y autora británica de origen sudafricano dijo: “Es increíble pensar que encontré mi pasión y mi propósito incluso antes de terminar la primaria. Construí mi sueño con solo una batería, mi amor por la música y la convicción de que todo es posible. Las niñas pueden construir cualquier cosa que imaginen. La campaña ‘She Built That’ es una invitación a las niñas de todo el mundo a recuperar la palabra «constructora» y redefinir su significado actual”.

Para promover y celebrar la creatividad de las niñas, el Grupo LEGO ha lanzado su última edición de Talleres de Creatividad. Como parte de esto, ofrece una serie de emocionantes talleres para jóvenes creadoras de 6 a 12 años, disponibles en tiendas LEGO seleccionadas y en LEGO.com. Diseñados para inspirar la libertad creativa, estos talleres exploran temas como la Amistad, la Botánica y la Diversión de Verano, y se impartirán durante todo el año. Además de los talleres en tienda, también hay Talleres de Creatividad en Casa, donde puedes verlos en línea y participar desde cualquier lugar. ¡El taller de la Amistad ya está disponible, así que no te lo pierdas! Mira los Talleres de Creatividad en Casa e inscríbete en los talleres en tienda ahora en la página oficial.

Para celebrar el lanzamiento de She Built That, el Grupo LEGO también lanza un nuevo juego. Los jugadores podrán mover su propio avatar de minipersonaje de LEGO y crear su propia versión del video musical, con numerosas características especiales, como ángulos de cámara personalizables, fondos geniales y emocionantes misiones secundarias. El juego se lanza en la página oficial de LEGO kids a partir de hoy, 4 de junio.

El Grupo LEGO presentará la siguiente fase de la campaña She Built That más tarde este año, buscando empoderar aún más a las niñas para construir futuros inspiradores.