La duración de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos ha sido desvelada, al igual que algunos spoilers sobre la trama de la Fase 6 de Marvel

Una de estas dos cosas es fantástica de oír, la otra, no tanto...

La duración oficial de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

La próxima película de Marvel será la más larga desde Guardianes de la Galaxia 3.

La revelación se produce al filtrarse en Internet importantes spoilers de la historia

¡Es oficial! Finalmente conocemos la duración de la próxima película "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos", pero no es lo único que circula en redes sociales, pero no te preocupes, a continuación todos los detalles.

Según la cadena de cines estadounidense AMC Theaters, el debut del grupo en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU) tiene una duración de dos horas y 10 minutos. Eso la convertiría en la película de superhéroes más larga que Marvel ha hecho desde Guardianes de la Galaxia Volumen 3 de 2023, que duró dos horas y 29 minutos.

Como he dicho, sin embargo, este no es el único detalle que ha surgido recientemente en línea sobre la película de la Fase 6 de Marvel. También parece que han llegado a Internet spoilers potencialmente enormes sobre la historia de First Steps.

Según los conocedores de la situación, como ViewerAnon (véase más arriba) y Jeff Sneider, el 28 de mayo se proyectó en Los Ángeles el preestreno de una de las películas más esperadas de 2025. Lo más probable es que los asistentes hayan tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad que les prohíbe hablar de la película, pero parece que una persona ha hecho caso omiso y ha revelado algunos detalles importantes de la trama.

Aquí no encontrarás enlaces ni fuentes de la supuesta filtración, ni tampoco describiré lo que he leído sobre la próxima aventura de los Cuatro Fantásticos en la gran pantalla. Se trata más bien de un anuncio de servicio público para advertirte de que, desde ayer (29 de mayo), circulan por Internet spoilers masivos de la historia.

Así que, si quieres ver la última película protagonizada por la Primera Familia de Marvel sin saber lo que ocurre en ella, te aconsejo que silencies ciertas palabras y hashtags en las redes sociales relacionados con Los Primeros Pasos. También puede que merezca la pena mantenerse alejado de ciertas páginas de Reddit y otros foros en línea por el momento hasta que las discusiones sobre dicha filtración se calmen.

Todo lo que sabemos oficialmente hasta ahora sobre Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos se estrenará en los cines de todo el mundo a finales de julio (Image credit: Marvel Studios)

Afortunadamente, hay una gran cantidad de información concreta y libre de spoilers sobre Los 4 Fantásticos: Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

Empecemos por la fecha de estreno y los actores que interpretarán al equipo protagonista. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos llegará a los cines de todo el mundo el 25 de julio de 2025. El icónico cuarteto estará interpretado por Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/La Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Stormy/La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa).

Junto a ellos, Ralph Ineson como Galactus y Julia Garner como Silver Surfer, el dúo británico interpreta a los antagonistas principal y secundario de la película. Completan el reparto John Malkovich y Paul Walter Houser en papeles que aún no se han revelado públicamente, y Natasha Lyonne, que también ha sido elegida para un papel no revelado.

En cuanto a la revelación oficial de la historia, en febrero el póster de Los 4 Fantásticos: First Steps' confirmó que esta película no se ambientará en el MCU. Unos meses más tarde, el presidente de Marvel, Kevin Feige, reveló que se trataría de una película de época ambientada en una dimensión alternativa a la Tierra-616, el universo principal del MCU.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos tendrá un cómic precuela que servirá como historia de los orígenes del superequipo. (Image credit: Marvel Comics)

Como ya se ha mencionado, Galactus será el villano principal de la película. El villano principal de First Steps fue prácticamente confirmado en un artículo de Marvel.com en abril de 2024, pero no fue hasta un año después cuando un set de Lego filtrado reveló nuestro primer vistazo a Galactus.

Mientras que el tráiler inicial de First Steps desvelaba el primer vistazo oficial a Los Cuatro Fantásticos y a otros personajes que poblarán la película, sólo se insinuaba brevemente el aspecto que tendría el ser celestial conocido como el «Devorador de Mundos».

Más recientemente, el tráiler oficial de First Steps nos presentó por fin al Silver Surfer de Garner y mostró los poderes elásticos de Mister Fantástico. Antes del estreno público de este último, un teaser de la CinemaCon confirmó también una gran teoría de los fans sobre Sue Storm.

Por último, la escena post-créditos de Thunderbolts*, la última película del MCU en llegar a los cines, dejó caer una gran pista sobre cómo acabarán Los Cuatro Fantásticos en el MCU. Echa un vistazo a mi artículo sobre el final de Thunderbolts* para conocer todos los detalles de lo que se mostró.