El Peter Parker de Tom Holland no parece que vaya a llevar un traje rojo y azul en Brand New Day.

Se ha publicado el primer avance de Spider-Man: Brand New Day.

Celebra el primer día de rodaje de la película de superhéroes de Marvel y Sony.

El nuevo traje de superhéroe de Tom Holland se muestra a modo de adelanto, en lugar de revelarse por completo.

¿Te perdiste el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day? De ser así, tal vez no te has perdido de mucho, pues no es tan bueno como desearíamos.

Con el rodaje de Spider-Man: Brand New Day oficialmente en marcha desde hoy (1 de agosto), los dos estudios, que colaboran en las películas de Spider-Man, celebraron el primer día de rodaje con un breve adelanto del nuevo traje que lucirá el héroe homónimo interpretado por Tom Holland. Sin embargo, salvo por un detalle particularmente interesante, el video de ocho segundos —¡ya dije que era breve!— no tiene nada de especial.

Sí, eso es todo. Un oscuro, aunque misteriosamente breve, vistazo al último supertraje del trepamuros. Ni siquiera va acompañado de un mensaje de «ahora en producción» que informe a los fans más ocasionales de Spider-Man de que las cámaras están rodando su próxima aventura en la gran pantalla. Suspiro.

Aun así, como mencioné anteriormente, hay algo bastante llamativo en el traje que llevará Peter Parker, interpretado por Holland, en la película de la Fase 6 de Marvel.

Hasta ahora, todos sus trajes, aparte del casero, del que se burló Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., cuando Spidey hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en Capitán América: Civil War, han tenido un aspecto elegante.

Sin embargo, las telarañas del nuevo atuendo de Parker parecen estar ligeramente elevadas con respecto al resto de la tela. Esto se aprecia sobre todo en el segundo 0:02 y sugiere que el Parker de Holland podría haberse inspirado en el traje del lanzaredes de Tobey Maguire. Recordemos que ambos se conocieron y trabajaron juntos, junto con la interpretación de Andrew Garfield del icónico personaje, en la película multiversal Spider-Man: No Way Home. ¿Quizás la versión de Holland recibió algunos consejos de Maguire sobre el diseño del traje y decidió que un look nostálgico era la mejor opción?

¿Alguien más piensa que el nuevo traje de Tom Holland se parece al traje de Spider-Man de Tobey Maguire? (Image credit: Sony Pictures)

Por supuesto, esto plantea preguntas sobre qué pasó con el traje que vimos llevar al personaje principal en la escena final de No Way Home. Bueno, si creemos los recientes rumores en Internet sobre dónde se sitúa Spider-Man: Brand New Day en la línea temporal del MCU, pueden haber pasado tres años entre la última aparición de Holland como Spidey y la cuarta película en solitario del héroe en el MCU. Por lo tanto, es posible que simplemente haya actualizado el aspecto de su traje en los años transcurridos desde la última vez que lo vimos. O tal vez haya decidido competir con Daredevil y tenga un guardarropa lleno de trajes diferentes...

En cualquier caso, Spider-Man: Brand New Day se estrenará en los cines el 31 de julio de 2026, por lo que ya es hora de que comience el rodaje de esta esperada película. Con suerte, obtendremos algunas imágenes detrás de cámaras y/o filtraciones del nuevo atuendo de Holland a medida que avance el rodaje de Spider-Man 4. Hasta entonces, lee la sección siguiente para obtener más información al respecto.