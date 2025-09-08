Podríamos echar un primer vistazo al accesorio de correa cruzada del iPhone 17
¡No podemos esperar más por la serie iPhone 17! Afortunadamente, este 9 de septiembre esperamos conocer todo sobre: el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max en el evento "Awe Dropping".
En medio de los rumores de última hora, un destacado informante y filtrador ha compartido unas imágenes que supuestamente muestran una nueva correa cruzada para las próximas fundas TechWoven de Apple para la familia iPhone 17.
El reconocido informante tecnológico Sonny Dickson compartió las imágenes en una publicación en X, en las que se muestra una correa tejida de color naranja brillante. Sin duda, es llamativa, pero por sí sola no resulta precisamente emocionante. De hecho, no tenemos forma de verificar la afirmación de Dickson de que se trata de un producto real de Apple.
Sin embargo, si echamos la vista atrás a los rumores anteriores sobre las mencionadas fundas TechWoven, las piezas empiezan a encajar. En agosto de 2025, el también filtrador Majin Bu compartió una imagen que supuestamente muestra dos fundas Apple TechWoven en caja para el iPhone 17 Pro Max. En la parte trasera de una de las cajas se menciona la compatibilidad con una «correa cruzada», que podría ser el cordón naranja brillante que se muestra en la publicación de Sonny Dickson.
Los extremos de la correa cruzada parecen tener algún tipo de tejido o lazo elástico, que podría atarse alrededor de los espacios de la parte inferior de la funda TechWoven, resaltados en un diagrama que se muestra en las imágenes compartidas por Majin Bu. Parece probable que se produzcan otros colores además del naranja, pero esto aún no se ha confirmado.
Aparentemente, la combinación de la correa cruzada y la funda TechWoven podría permitir a los usuarios de iPhone llevar su teléfono sin usar las manos, lo que, para ser justos, requeriría cierta certeza en cuanto a la resistencia tanto de la correa como de la funda. No es un concepto novedoso (fabricantes de fundas como Casetify ofrecen fundas similares), pero sería el primer intento de Apple con un producto de este tipo, por lo que sería bueno contar con alguna garantía o demostración.
Aun así, no estoy seguro de que me vieran paseando con un teléfono de 999 dólares/999 libras/1849 dólares australianos colgando de un trozo de tela. Estoy seguro de que Apple habría probado ambos productos exhaustivamente antes incluso de plantearse su comercialización, pero seguiría preocupándome que los ladrones en potencia vieran mi nuevo y elegante iPhone.
La correa Crossbody Strap también recuerda a las correas de las cámaras, lo que parece encajar con la trayectoria del iPhone hacia la fotografía: se rumorea que habrá varias mejoras en la cámara del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, y es muy probable que el botón de obturación capacitivo Camera Control llegue a los modelos de este año. Para las necesidades del usuario cotidiano, la correa cruzada podría convertir al iPhone en un sustituto viable de una cámara compacta.
Sin embargo, por ahora todo esto es pura especulación. Cuéntanos qué opinas sobre llevar tu iPhone con la correa cruzada en los comentarios a continuación.
- Jamie RichardsMobile Computing Staff Writer