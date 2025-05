Google Maps ya puede escanear las capturas de pantalla de tu iPhone para guardar lugares olvidados, pero eso me da escalofríos de privacidad

Google Maps tiene una nueva función de búsqueda de lugares para tus capturas de pantalla

Busca lugares en las capturas de pantalla y luego los añade a una lista privada

Esta nueva función podría plantear problemas de privacidad.

Actualización: 12 de mayo de 2025

Un portavoz de Google nos envió la siguiente declaración:

"Esta función no utiliza ni almacena datos de ubicación del usuario; simplemente identifica los nombres de lugares en las capturas de pantalla."

Artículo original a continuación:

Si con frecuencia tomas capturas de pantalla de ubicaciones y luego las buscas más tarde, hay una nueva función en la app de Google Maps para iOS que podría ayudarte a ahorrar tiempo.

En una entrada de blog, Google detalló esta función, que ya está disponible (aunque se había anunciado hace aproximadamente un mes). Esta herramienta utiliza la inteligencia artificial Gemini de Google para escanear tus capturas de pantalla y agregar cualquier ubicación mencionada en las imágenes a una nueva lista privada dentro de Google Maps.

Por ahora, parece que Google Maps escanea tus imágenes en busca de texto que mencione un nombre de lugar, en lugar de buscar los datos de ubicación incrustados en las fotos o utilizar reconocimiento de imágenes. Es una limitación por el momento, pero sin duda es el primer paso hacia una versión más avanzada.

Puedes encontrar esta nueva lista privada en la pestaña Tú dentro de la app de Google Maps. Siempre que tengas la versión más reciente de la aplicación, verás una lista privada llamada Capturas de pantalla, junto con un tutorial sobre cómo usar esta nueva función.

La carpeta de Capturas de pantalla mostrará una lista de imágenes recientes que contienen nombres de lugares. Puedes tocar el botón Revisar para ver el lugar que Google ha detectado en la imagen. Si confirmas que es correcto, toca Guardar; si no, toca No guardar. Luego, la app te mostrará la ubicación guardada en el mapa.

También existe una función de escaneo automático. Si das permiso a Google, la app podrá escanear todas tus capturas de pantalla para detectar ubicaciones. O bien, puedes agregar imágenes manualmente si lo prefieres.

Protección de datos

(Image credit: Google)

Dado el historial de Google en lo que respecta a la privacidad de los usuarios, la idea de permitir que la empresa escanee mi biblioteca de capturas de pantalla y registre la información sobre mi ubicación me resulta bastante incómoda.

Lo más probable es que estos datos de localización se envíen a los servidores de Google, donde podrían procesarse, venderse y utilizarse para crear perfiles de los usuarios, algo en lo que se basa el modelo de negocio de Google.

Más allá de los problemas de privacidad, me pregunto cuánta utilidad añadiría una función como ésta. En iOS, puedes mantener pulsado cualquier texto y luego buscarlo en la web, lo que se aplica a cosas como direcciones y nombres de lugares. Eso significa que ya es rápido y fácil encontrar información sobre lugares que has capturado, sin la última actualización de Google Maps.

Que a mí no me convenza no significa que a nadie más le resulte útil la última idea de Google. Si quieres probarlo por ti mismo, asegúrate de descargar la última versión de Google Maps en iOS; al parecer, la función llegará más adelante a los mejores teléfonos Android.