Google Wallet pronto podría permitirte agregar tarjetas al solo tocarlas en tu teléfono

Google podría estar preparando un cambio en la aplicación Google Wallet que haría que agregar tarjetas de pago sin contacto sea más rápido y fácil.

Un código inédito descubierto por Android Authority sugiere que Google podría pronto permitir la adición de tarjetas a través de la comunicación de campo cercano, o NFC, la tecnología inalámbrica que permite los pagos sin contacto.

En términos cotidianos, eso significaría agregar una tarjeta tocando la tarjeta en el teléfono como lo haría en un lector de tarjetas sin contacto.

You may like