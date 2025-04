Google exige que algunos empleados remotos vuelvan a la oficina o pierdan su empleo

¡Adiós al home office! Todo parece indicar que Google ha decidido decir adiós al trabajo 100% online, y está aplicando un nuevo modelo de trabajo híbrido en el que le pide a los empleados que acudan a la oficina al menos tres días a la semana, además, los que no cumplan, tendrían consecuencias.

Un informe de la CNBC afirma que a los trabajadores que no quieran o no puedan cumplir la política de trabajo híbrido se les ofrecerán paquetes de salida voluntaria.

Sin embargo, no todo es blanco o negro, porque parece que Google no está aplicando un mandato para toda la empresa, y las decisiones podrían variar según el equipo.

