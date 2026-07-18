Google apunta a Canva y Adobe al anunciar la fecha oficial de lanzamiento de Pics, su editor de imágenes con IA

Google Pics comenzará a estar disponible para los usuarios de Google Workspace a partir del 18 de agosto

Pics te permite generar y editar imágenes dentro de las aplicaciones de Google Workspace, como Slides, Docs, Sheets y otras

A partir de febrero de 2027 se aplicarán límites al uso de la IA generativa

Google Pics, la aplicación de generación y edición de imágenes impulsada por IA que el gigante de las búsquedas presentó en Google I/O a principios de este año, se lanzará de manera generalizada en las cuentas empresariales y educativas de Google Workspace en agosto, tras solo tres meses de pruebas como «experimento» en Gemini Alpha.

Google indicó que el lanzamiento comenzará a partir del 18 de agosto para los usuarios de organizaciones que cuenten con suscripciones a Workspace:

Google Workspace Business Standard

Google Workspace Business Plus

Google Workspace Enterprise Standard

Google Workspace Enterprise Plus

Google Workspace AI Expanded Access

Google AI Pro para Educación

Desarrollada a partir del modelo de imágenes Nano Banana de Google, Pics estará disponible tanto como una aplicación web independiente como integrada directamente en aplicaciones de Workspace, tales como Slides, Docs y Sheets; entre sus características principales se incluyen la posibilidad de que los usuarios generen imágenes mediante indicaciones de texto, manipulen elementos individuales dentro de las imágenes, editen o traduzcan texto, reemplacen elementos por otros nuevos y mucho más.

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Estas herramientas tienen como objetivo resolver algunas de las deficiencias más comunes de las imágenes generadas por IA, como objetos que no están a escala, texto con errores ortográficos (o que no tiene sentido) y elementos que podrían desentonar con la imagen de fondo.

Inicialmente, Pics solo estará disponible para los clientes empresariales y educativos de Google, y como producto, sin duda parece apuntar a una variedad de gigantes de la imagen digital como Adobe —en particular, su editor de imágenes en línea Adobe Express— y Canva, así como a sitios de imágenes de archivo como Shutterstock e iStock.

Pics competirá directamente con la función Magic Grab de Canva (que reposiciona, cambia el tamaño y mueve objetos dentro de las imágenes) y con la herramienta integrada de eliminación de fondo de Adobe. Al permitir que los usuarios editen imágenes directamente dentro de su paquete de aplicaciones de oficina, no tendrán que exportar los recursos a herramientas externas.

¿Qué cambios se pueden esperar?

Google indicó que Pics estará habilitado de forma predeterminada para todos los clientes de Workspace a medida que se vaya implementando, pero habrá una opción para desactivar el acceso si así se desea.

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La empresa agregó que se implementarán límites de uso de la IA generativa a medida que Pics se vaya haciendo más accesible, aunque los usuarios podrán disfrutar de un acceso de mayor prioridad hasta el 28 de febrero de 2027.

Google aún no ha dado una fecha aproximada de cuándo podría estar disponible Pics para los titulares de cuentas de consumidores.