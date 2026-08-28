Google da a conocer sus planes para la IA Gemini, dirigidos específicamente a profesionales del ámbito jurídico y financiero

Google Cloud lanza las ediciones Gemini Enterprise para los sectores legal y financiero

Ambas versiones son las primeras versiones específicas para cada sector, ambas en fase de vista previa, sin que se hayan revelado los precios

La mejora clave con respecto al uso del modelo básico es la «infraestructura» centrada en la IA: habilidades específicas del sector, conectores de datos y un modelo de permisos que incorpora las barreras éticas y los controles de acceso existentes en las empresas

Google Cloud ha lanzado dos versiones específicas para cada sector de su plataforma Gemini Enterprise: una para bufetes de abogados y departamentos jurídicos corporativos, y otra para mercados de capital y banca corporativa.

La empresa no ha revelado los precios de ninguno de los dos productos, los cuales actualmente se encuentran en fase de vista previa y constituyen las primeras ediciones sectoriales empaquetadas de Gemini Enterprise, que Google lanzó en octubre de 2025 para dirigirse a clientes empresariales.

Google sostiene que la IA empresarial de uso general no puede satisfacer las necesidades de confidencialidad, auditabilidad y fundamentación de los sectores regulados, y busca abordar eso con un paquete que incluya la infraestructura específica necesaria para cada sector, en lugar de que cada comprador tenga que desarrollarla desde cero.

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La edición para servicios financieros está construida en torno a un agente de Investigación Financiera administrado por Google, con más de 50 habilidades, que son paquetes de instrucciones reutilizables para tareas repetitivas, y 13 conectores a fuentes de datos con licencia.

Deutsche Bank es el socio de diseño del agente de investigación, que cuenta con flujos de trabajo que incluyen investigación de KYC, identificación de oportunidades crediticias, preparación de propuestas para la emisión de bonos y análisis de riesgos de portafolios.

La edición legal, por su parte, incluye habilidades para la redacción de documentos jurídicos, verificación de citas, gestión del ciclo de vida de contratos, monitoreo del panorama regulatorio y atención de solicitudes de acceso de titulares de datos.

Sus conectores se integran con NetDocuments, DocuSign, Everlaw, Courtroom5, CourtListener de Free Law Project, Harvey, iManage, Legora, RelativityOne, Solve Intelligence y Thomson Reuters. Entre los clientes que participan en la versión preliminar se encuentran Cleary, Freshfields, Weil y Williams y Connolly.

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Google afirma que la renovación de su modelo de permisos permite que los conectores hereden los controles de acceso de los sistemas subyacentes, básicamente trasladando automáticamente las “barreras” legales de una firma, sin utilizar sus datos de clientes, estrategias o resultados para entrenar los modelos base utilizados. Esto es especialmente importante para los clientes del sector legal, dada la relevancia de establecer estos límites antes de obtener cualquier resultado que pueda utilizarse.

Google no es el único participante, ni siquiera el primero, en ninguno de estos sectores; Anthropic se adelantó considerablemente cuando lanzó Claude for Legal en 2026.

El agente Legal de Microsoft para Word llegó a una versión preliminar pública a nivel mundial para usuarios de Frontier a mediados de junio, mientras que su disponibilidad general comenzó a mediados de agosto de 2026. OpenAI también está avanzando en la misma dirección con ChatGPT Work y una página de soluciones para el sector de servicios financieros, aunque todavía no ha creado una edición legal como la que actualmente ofrecen sus competidores.

Sin embargo, todos los principales actores de la IA se apresuran a conquistar lo que representa un mercado excepcionalmente lucrativo; está por verse si las propuestas de Google estarán a la altura de la competencia en un panorama que se perfila como extremadamente competitivo.

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