Google Fotos te permite agregar la magia del Ultra HDR a tus imágenes después de tomarlas

Si tomas muchas fotos, pero te gustaría darles un toque especial con el efecto HDR , estás de suerte. Google acaba de añadir la posibilidad de mejorar tus imágenes con efectos Ultra HDR en Google Fotos. Mejor aún, los cambios HDR se pueden aplicar a fotos normales, incluso si ya las has tomado y subido.

Según Android Authority , la función se ha implementado para varios usuarios de Google Fotos en los últimos días. Aún no está disponible para todos, y no está claro si se limita a los mejores teléfonos Android o si pronto estará disponible para un público más amplio.

El modo Ultra HDR de Google Fotos te permite tomar fotos con una gama de colores más amplia que las fotos estándar. Esto puede aumentar la intensidad de la imagen, pero normalmente necesitarás un dispositivo con pantalla HDR para apreciar plenamente el efecto.

Lo bueno de la función Ultra HDR de Google es su retrocompatibilidad, por lo que tus fotos volverán a usar las gamas de colores estándar en las pantallas Android.

También funciona a la inversa. Google Fotos parece haber añadido la posibilidad de convertir fotos normales en equivalentes HDR, lo que aumenta su saturación y las hace resaltar mucho más que antes. Esto significa que ya no es necesario recordar tomar las fotos en modo HDR.

El modo Ultra HDR se había detectado en septiembre de 2024, pero no estaba completamente operativo en ese momento. Ahora, con la versión 7.24.0.747539053 de la app Google Fotos, parece que está empezando a estar disponible para varios usuarios de Android.

Una vez que esté disponible, encontrarás la función en la sección "Ajustar" del editor de Google Fotos. Allí podrás ajustar la intensidad del efecto HDR con un control deslizante. Está previsto que sustituya la opción "Efecto HDR" que ya está disponible en Google Fotos.

Puedes ver una vista previa del efecto Ultra HDR en GitHub . Asegúrate de verlo en un dispositivo compatible con HDR para poder observarlo correctamente.

Aun así, no hay una indicación fiable de cuándo estará disponible para todos. Esperemos que no tengamos que esperar demasiado para su lanzamiento.

