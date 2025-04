Google Foto låter dig nu lägga till Ultra HDR-magi i bilder – även i efterhand

Om du har tagit en massa bilder men önskar att de kunde piffas upp med lite HDR-magi, har vi goda nyheter. Google har nämligen precis lagt till möjligheten att förbättra bilder med Ultra HDR-effekter i Google Foto. Ännu bättre – HDR-ändringarna kan tillämpas på helt vanliga bilder, även om de redan har tagits och laddats upp.

Som Android Authority har noterat har funktionen börjat rullas ut till ett antal användare av Google Foto de senaste dagarna. Alla har ännu inte tillgång till den och det är oklart om den enbart är tillgänglig på de bästa Android-telefonerna eller om den snart kommer att bli mer allmänt tillgänglig.

Ultra HDR-läget i Google Foto låter användare ta bilder med ett bredare färgomfång än vad vanliga bilder har. Det kan öka färgmättnaden rejält, men det krävs oftast en enhet med HDR-kompatibel skärm för att verkligen kunna uppskatta effekten.

