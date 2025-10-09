Mi suscripción a Google One va a perder dos funciones importantes, lo que supone otra señal de que debería dejar de usar los productos de Google para siempre
La casa inteligente de Google no resulta muy acogedora
- La suscripción a Google One (2 TB) perderá dos importantes funciones en el Reino Unido
- Los suscriptores pronto tendrán que pagar por Google Home Premium por separado
- Fitbit Premium también desaparecerá de la suscripción el 1 de octubre de 2026
Google Home va a recibir una importante actualización impulsada por Gemini, pero ese cambio no vendrá sin algunas bajas y subidas de precios.
Los primeros probadores de Gemini for Home (aquellos que se inscribieron para obtener acceso anticipado) ya están disfrutando de las nuevas funciones, pero Google me ha dado una noticia un poco menos buena. Como suscriptor de Google One en el Reino Unido, actualmente disfruto de Google Home Premium y Fitbit Premium como parte de mi suscripción, pero no por mucho tiempo.
En un correo electrónico enviado a mí y a otros suscriptores de Google One (a continuación), Google dice que «estas ventajas dejarán de ofrecerse con su plan Premium a partir del 1 de octubre de 2026». Esto significa que, para mantener las ventajas actuales de mi Nest Cam (por no hablar de obtener todas las ventajas que ofrecerá Gemini próximamente), pronto tendré que pasarme a un plan Google AI Pro mucho más caro.
Para convencernos a mí y a otros usuarios del Reino Unido de que bajemos nuestras horquillas, Google nos ha ofrecido una oferta con descuento en AI Pro para el próximo año. Podemos obtener un 50 % de descuento durante los próximos 12 meses, lo que reduce su precio de 18,99 £ al mes (actualmente cuesta 19,99 $ / 32,99 AU$ al mes en Estados Unidos y Australia) a 9,49 £ al mes.
Por desgracia, sigue siendo bastante más que los 79,99 £ que pago actualmente al año (lo que supone 6,67 £ al mes). Y después de ese primer año con descuento, la suscripción será casi tres veces más cara que la que pago ahora.
Como alguien que recientemente se ha suscrito a YouTube Premium, me cuesta aceptarlo (y, sinceramente, justificarlo). Como vivo en el Reino Unido, tampoco podré disfrutar de las funciones de la cámara Gemini for Home hasta principios de 2026. Así que el tiempo se acaba para las útiles funciones de historial de video ampliado y «rostros conocidos» de mi Nest Cam, y es probable que pronto busque una alternativa sin suscripción.
La última gota para el hogar inteligente
Como escribió recientemente mi colega Lance Ulanoff (editor general de TechRadar), las suscripciones tecnológicas se están convirtiendo en un gran problema. Estoy bastante cansado de ellas, pero son especialmente molestas en el ámbito de los hogares inteligentes.
Comprar tecnología para el hogar inteligente en la última década ha sido como jugar constantemente al juego del cebo y el cambio, seguido del doloroso golpe del aumento abusivo de los precios. La mayoría de los dispositivos para el hogar inteligente que he tenido (desde Tado hasta Canary y otros) han cambiado a una política de suscripción que no existía desde el principio.
No tengo ningún problema con las suscripciones que aportan un valor añadido, pero no deberían utilizarse para limitar las funciones básicas. Mi Nest Cam, por ejemplo, es prácticamente inútil sin una suscripción, ya que solo permite ver las últimas tres horas de grabaciones en el historial de eventos.
Si a esto le sumamos el hecho de que Google no va a lanzar su nuevo Nest Doorbell 3 en el Reino Unido, e incluso está restringiendo los divertidos colores de su próximo Home Speaker a los Estados Unidos, empiezo a sentirme como un invitado muy poco bienvenido en el hogar inteligente de Google.
De hecho, es muy posible que deje de usar el hardware de Google en general, dada su tendencia a enviar abruptamente los proyectos al cementerio de Google cada vez que se distrae con la siguiente innovación brillante.
