Google actualiza la aplicación Google Home con una disculpa: aquí tienes 5 nuevas mejoras que llegarán a iOS y Android.

Se están realizando mejoras en la aplicación Google Home.

Las transmisiones de las cámaras deberían ser más confiables y rápidas.

Las actualizaciones se están implementando para dispositivos Android e iOS.

¿Google Home en el olvido? Si bien no han sido los mejores momentos, parece que el aumento de las quejas de los usuarios sobre dispositivos y aplicaciones con errores en las últimas semanas, Google por fin estaría introduciendo al menos algunas mejoras en la aplicación "Google Home" para Android e iOS, conectada a las cámaras y timbres Nest.

En una publicación algo apologética en los foros de la comunidad Google Nest, un miembro del equipo de Nest describe las mejoras. Aunque no se abordan directamente los errores reportados con el kit de hogar inteligente de Google, se alude a ellos.

"También queríamos dedicar un momento a darles las gracias a todos", se lee en la publicación. "Aunque no siempre acertemos, seguimos comprometidos con escuchar a nuestros usuarios y crear funciones de cámara intuitivas, fiables y de alto rendimiento para su hogar".

Si tienes una cámara Nest de algún tipo, aquí tienes cinco de las mejoras más notables que están por llegar.

1. Previsualizaciones más rápidas

Las vistas previas de las cámaras ahora mostrarán una imagen almacenada en caché de una vista en vivo anterior: aunque esto significa que la vista puede estar ligeramente desactualizada hasta que se cargue por completo, también significa que podrás identificar más rápidamente qué cámara es cuál si tienes varias configuradas en la aplicación.

2. Gestos mejorados

Se han simplificado los gestos, por lo que ahora puedes cambiar entre las vistas de la línea de tiempo y los eventos con un solo deslizamiento. Ahora también se pueden expandir y contraer las vistas en vivo, y descartar las transmisiones de la cámara con un solo deslizamiento, lo que facilita el uso de la aplicación.

Swipe gestures now work more intuitively (Image credit: Google)

3. Notificaciones mejoradas

Las vistas previas de las notificaciones también se han mejorado, por lo que tanto en Android como en iOS verás una miniatura estática junto con una vista previa animada de gran tamaño. El objetivo es que te hagas una idea más clara del contenido de la alerta sin tener que abrir la aplicación Google Home.

4. Informes precisos

Google afirma que la aplicación Google Home ahora informa mejor si tus cámaras están conectadas o desconectadas, para que puedas conocer el estado de cada cámara en todo momento. Las mismas optimizaciones internas deberían traducirse en un mejor rendimiento de la transmisión en vivo.

5. Rendimiento más fluido

En cuanto al rendimiento, los nuevos ajustes realizados por el equipo de Google Home reducirán la latencia, disminuirán la probabilidad de que se produzcan errores de «vídeo no disponible» y garantizarán que las transmisiones de la cámara se puedan recuperar más rápidamente cuando se apaguen y se vuelvan a encender.

Estas mejoras se suman a las actualizaciones anteriores añadidas por el equipo de Google, que también mencionan en la misma publicación: incluyen una mayor claridad para los videos, una experiencia de línea de tiempo más fluida y una función de búsqueda rápida para saltar entre los clips de video.

Además de estas mejoras de software, parece que hay nuevo hardware en camino, ya que recientemente se han filtrado cuatro nuevos dispositivos Nest. A pesar de las numerosas pruebas que indican lo contrario, parece que, después de todo, Google no se ha olvidado de los hogares inteligentes.