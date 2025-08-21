Google presenta la misteriosa bocina inteligente Nest, que parece una mezcla entre un HomePod Mini y un Echo Dot

Google presentó nuevo hardware en el evento Made by Google.

Esto incluye una misteriosa bocina inteligente que no habíamos visto antes.

Podría materializarse en un evento dentro de unos meses.

¿El evento Made by Google del pasado 20 de agosto reveló un nuevo producto que casi nadie notó? Así como lo lees, la transmisión y evento presencial estuvo lleno de sorpresas, donde claramente la estrella fue la nueva serie Pixel 10, sin embargo, no fue lo único.

En un segmento rápido (en el que si parpadeabas te lo perdías), pudimos ver un adelanto de un altavoz inteligente de Google aún sin anunciar.

La presentación estuvo repleta de cameos y, en una de ellas, repleta de estrellas, vimos al piloto de Fórmula Uno Lando Norris y al jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo intercambiar sus lugares y utilizar los consejos de Gemini para abordar mejor el deporte del otro.

Los teléfonos Pixel 10 hicieron su aparición y Norris también utilizó un nuevo mini altavoz con Gemini.

Como se puede ver en la imagen de arriba, el dispositivo no se parece a nada de lo que fabrica actualmente Google. Nuestra editora de audio, Becky Scarrott, describió su aspecto como "un HomePod mini con un diseño de Google, pero con un anillo Echo Dot en la parte inferior", lo que lo resume perfectamente.

También parece poseer las capacidades de razonamiento de Google Gemini, según cómo se utilizó, lo que sugiere que podría lanzarse como parte de la actualización de Gemini for Home que Google ha prometido.

Aunque la actualización de Gemini también está prometida para las bocinas y pantallas inteligentes existentes, tiene sentido que Google quiera actualizar su línea con nuevo hardware.

No hemos tenido nuevo hardware desde el Google Nest Hub (2.ª generación) en 2021, y antes de eso, la última bocina Nest que tuvimos fue el Google Nest Audio, que apenas entra en nuestra lista de mejores bocinas inteligentes (pero sobre todo porque es el mejor para Google).

Así que hace tiempo que necesitamos una actualización, y parece que Google está listo para ofrecerla en un futuro no muy lejano.

Lo más probable es que veamos algo "en otoño" (es decir, entre septiembre y noviembre), ya que es cuando Google ha prometido una importante actualización, que también debería resolver las numerosas quejas de los usuarios de Nest sobre sus dispositivos.