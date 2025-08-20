Made by Google 2025: descubre todos los detalles sobre la nueva serie Google Pixel 10

¡La espera terminó! Finalmente llegó el día y el Made by Google 2025 nos regaló grandes sorpresas, incluyendo el lanzamiento oficial de la serie Google Pixel 10.

Esto significa la llegada de diez generaciones de innovación con inteligencia artificial integrada. Desde el primer smartphone con asistente de IA hasta la llegada del chip Tensor, Google ha impulsado un ecosistema móvil donde el hardware y el software trabajan juntos para brindar experiencias fluidas, útiles y cada vez más personales. Este año, esa visión se amplía con nuevos dispositivos plegables, avances en fotografía generativa, audio inteligente con los Google Pixel Buds y la evolución de Gemini como el centro de una IA más proactiva, privada y accesible en todo el portafolio.

A continuación las novedades más relevantes:

Google Pixel 10: diseño refinado con inteligencia integrada

El nuevo Google Pixel 10 llega con un diseño elegante en colores Glaciar, Obsidiana, Verde Lima e Índigo, con una pantalla Actua que alcanza 3000 nits de brillo y un sonido con bajos más profundos y mayor claridad. Está equipado con el chip Tensor G5 y 12 GB de RAM para ejecutar funciones avanzadas de IA directamente en el dispositivo y ofrecer alto rendimiento en cualquier tarea. Además, tiene una batería de más de 24 horas de duración, con carga rápida y tecnología inalámbrica Qi2, e integra el sistema de cámara más avanzado hasta ahora, con un lente telefoto 5x con enfoque automático rápido, zoom óptico 10x y Zoom de alta resolución de hasta 20x.

Google Pixel 10 Pro y Pro XL: potencia profesional con diseño sofisticado

La versión Pro llega en dos tamaños y luce acabados más elegantes, con un corte tipo diamante en la barra de cámara, una G metálica reflectante y cristal trasero mate en colores Piedra Lunar, Jade, Obsidiana y Porcelana. Su avanzado sistema de cámara tiene un lente gran angular de 50 MP, mejoras en la estabilización óptica de video y un telefoto de 48 MP con zoom de hasta 100x gracias a la combinación de hardware, software e inteligencia artificial, además de una cámara frontal de 42 MP con campo de visión amplio. Ambas versiones ofrecen 16 GB de RAM y las baterías más grandes de la serie, mientras que el Google Pixel 10 Pro XL añade un sistema de audio renovado con bajos más intensos y sonido estéreo envolvente.

Google Pixel 10 Pro Fold: plegable, potente y resistente

El Google Pixel plegable ha sido rediseñado para una mejor resistencia y desempeño, con una nueva bisagra sin engranajes, materiales de grado aeroespacial y la primera certificación IP68 en un dispositivo de esta categoría. La pantalla interior Super Actua Flex de 8 pulgadas, la más grande en un Google Pixel hasta ahora, alcanza los 3000 nits de brillo y brinda un espacio cómodo para disfrutar contenido a gran escala o realizar varias tareas a la vez. La pantalla exterior Actua de 6.4 pulgadas es más grande y luminosa, lo que mejora la experiencia cuando el dispositivo está cerrado.

Este modelo incluye la batería más grande vista en un Google Pixel Fold, carga rápida por cable o inalámbrica. Su sistema de triple cámara trasera incluye una nueva cámara principal de 48 MP y funciones como Macro Focus y Zoom de alta resolución de hasta 20x. Al igual que el resto de los modelos Pro, incorpora el chip Tensor G5, 16 GB de RAM y Gemini Nano para ejecutar experiencias de IA directamente en el dispositivo.

Tensor G5 + Gemini Nano: la IA más personal

El Tensor G5 es la actualización más importante del chip Pixel desde su debut. Fabricado con tecnología de 3 nm y desarrollado junto con Google DeepMind, cuenta con mejoras significativas en rendimiento y eficiencia: una TPU un 60% más potente, una CPU un 34% más rápida y un nuevo ISP que eleva la calidad de imagen y video. Gracias a Gemini Nano, ejecuta más de 20 experiencias de IA generativa directamente en el dispositivo, como la función Traducción de Voz que traduce llamadas en tiempo real con una voz similar a la del usuario, todo sin compartir datos personales con terceros.

La serie Google Pixel 10 mantiene su enfoque en la seguridad con el chip Titan M2 y funciones como detección de estafas, filtrado automático de llamadas, protección contra malware en todas las apps y una VPN integrada sin costo adicional. Además, la app de Gemini permite configurar opciones de privacidad personalizadas y solo se conecta a otras aplicaciones con autorización del usuario

Google Pixel Watch 4: Conectividad y bienestar en tu muñeca

Es el primer smartwatch de Google con pantalla Actua 360 completamente redondeada, con un 10% más de área útil y hasta 3000 nits de brillo para ver claramente bajo el sol. La nueva interfaz Material 3 Expressive UI adapta cada elemento visual al diseño circular del reloj, haciendo que notificaciones, botones y mosaicos sean más expresivos e intuitivos.

La nueva plataforma Snapdragon W5 Gen 2 tiene un desempeño 25% más rápido y consume menos energía. En combinación con Wear OS 6, el modelo de 45 mm alcanza hasta 40 horas de batería con uso normal y hasta 3 días en modo de ahorro. Además, se carga 25% más rápido que antes: del 0 al 50% en solo 15 minutos.

En salud y bienestar, el Google Pixel Watch 4 combina lo mejor de Fitbit con sensores de nueva generación y el poder de la IA. Ofrece seguimiento de frecuencia cardíaca más preciso, detección avanzada de fases del sueño y un sensor de temperatura de piel que identifica cambios fuera de tu rango habitual. Además, incorpora un GPS de doble frecuencia que mejora la precisión del seguimiento de ruta, incluso en zonas urbanas densas o áreas boscosas. Su desarrollo ha sido pensado para durar con resistencia al agua de hasta 50 metros y certificación IP68.

Google Pixel Buds Pro 2 y Google Pixel Buds 2a: audio más inteligente

Los audífonos premium Google Pixel Buds Pro 2, que ahora llegan en el nuevo color Piedra Lunar, combinan un diseño refinado con funciones avanzadas. Recibirán una actualización de software que desbloqueará funciones para mejorar el sonido, incluyendo Audio Adaptativo, que ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido según el entorno, y Loud Noise Protection, que suaviza ruidos inesperadamente fuertes. También llegan nuevas formas de interactuar con Gemini Live mediante gestos simples, como afirmar o negar con la cabeza para responder una llamada.

Por otro lado, los nuevos Google Pixel Buds 2a han sido rediseñados desde cero. Son los audífonos más pequeños de la serie A, con un estabilizador de ajuste cómodo, resistencia al agua y sudor (IP54), y un estuche más compacto y reparable. Están disponibles en los colores Iris y Hazel, e integran el chip Tensor A1 que habilita la cancelación activa de ruido con Silent Seal 1.5. La batería también ha mejorado, con hasta siete horas con ANC activado y 20 horas en total con el estuche.

Los Google Pixel Buds 2a también presentan mejoras en calidad de audio, con un sistema de sonido basado en un driver dinámico de 11 mm, una nueva cámara de alta frecuencia y un ecualizador de cinco bandas completamente personalizable. Gracias a las cubiertas de malla que bloquean el viento y a la inteligencia artificial, las llamadas suenan claras incluso en movimiento. Además, ofrecen soporte para Fast Pair, multipoint y Find Hub, facilitando su integración con el resto del ecosistema Google Pixel.

La serie Google Pixel 10 estará disponible en preventa a partir del 20 de agosto y llegará a tiendas una semana después, el 28 de agosto. Los dispositivos podrán adquirirse a través de AT&T, Coppel, Liverpool y en Telcel y sus más de 400 Centros de Atención a Clientes.