¡Es oficial! La serie Pixel 10 llega a México

¡Es oficial! Google anunció la llegada de sus nuevos dispositivos a México, incluyendo la serie Pixel 10 conformada por el: Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL.

Con un diseño refinado, inteligencia artificial integrada de forma nativa y el nuevo procesador Tensor G5, esta serie marca un antes y un después en la experiencia con teléfonos móviles en nuestro país.

Lapreventa comenzará el 20 de agosto, con un amplio portafolio de dispositivos que incluyen los nuevos Google Pixel Buds Pro, Google Pixel Buds 2a y el Google Pixel Watch 4.

(Image credit: Google)

Estamos celebrando un momento muy especial para la compañía. Confiamos en que la llegada de Google Pixel a México será recibida con entusiasmo, por un mercado que se distingue por su dinamismo y pasión por la tecnología. Con la llegada de estos nuevos dispositivos, estamos presentando una herramienta inteligente que se adapta a ti, impulsa tu creatividad y protege tu información. Sabemos que los usuarios se beneficiarán de la combinación única de modernidad, rendimiento y la experiencia que sólo Google Pixel puede ofrecer. Mireia Aguilera, Líder Global del Lanzamiento de Google Pixel

(Image credit: Google)

Google Pixel 10: una nueva era de IA en tus manos

La serie Google Pixel 10 llega con más de 20 funciones de IA generativa que operan directamente en el dispositivo, incluyendo Asistente de Cámara, Traducción de Voz y Toma Perfecta Automática. Con el procesador Tensor G5, hasta 16 GB de RAM y baterías que superan las 24 horas de uso, ofrecen alto rendimiento y eficiencia energética. Además, integran un sistema de carga inalámbrica compatible con la nueva línea de accesorios magnéticos Pixelsnap. Los modelos Pro tienen el sistema de cámara más avanzado de Google Pixel, con un lente gran angular de 50 MP, telefoto de 48 MP con Zoom de alta resolución de hasta 100x y cámara frontal de 42 MP para selfies grupales.

Los nuevos smartphones llegarán en los colores Obsidiana, Glaciar, Verde Lima e Índigo para Google Pixel 10, y Obsidiana, Piedra Lunar, Porcelana y Jade para los modelos Pro. La preventa comenzará el 20 de agosto y la venta oficial el 28 de agosto, con precios de lanzamiento que inician en $19,999 MXN para Google Pixel 10, $25,999 MXN para Google Pixel 10 Pro y $30,999 MXN para Google Pixel 10 Pro XL.

Google Pixel Buds: sonido adaptativo y asistencia con IA

Junto con los nuevos teléfonos, llegan a México los Google Pixel Buds Pro 2 y los Google Pixel Buds 2a. Los Google Pixel Buds Pro 2, ahora disponibles en el nuevo color Piedra Lunar, recibirán una actualización que añadirá funciones como Audio Adaptativo, gestos para interactuar con Gemini y protección automática contra ruidos fuertes. Por su parte, los Google Pixel Buds 2a fueron completamente rediseñados e incluyen cancelación activa de ruido con Silent Seal 1.5, el chip Tensor A1 y una batería que brinda hasta siete horas de reproducción continua con ANC activado. Preventa disponible desde el 20 de agosto.

Google Pixel Watch 4: salud, estilo e inteligencia en tu muñeca

Con un rediseño total que combina elegancia y potencia, el Google Pixel Watch 4 estará disponible en sus versiones de 41 mm y 45 mm. Su pantalla redondeada Actua 360, más brillante y envolvente, se complementa con hasta 40 horas de batería y un rendimiento optimizado gracias al procesador Snapdragon W5 Gen 2 y Wear OS 6. También ofrece monitoreo avanzado de salud con sensores de nueva generación, GPS de doble frecuencia, funciones de bienestar con IA. Sin mencionar que integra de forma natural las herramientas de Gemini directamente en tu muñeca. Preventa disponible desde el 20 de agosto.

Google Pixel 9a: tecnología de primera al alcance de todos

El elegante diseño del Google Pixel 9a llega a México en tres atractivos colores: Iris, Obsidiana y Porcelana. Tiene una pantalla Actua de 6.3 pulgadas y un sistema de cámara mejorado con un objetivo ultra gran angular de 13 MP y una cámara principal de 48 MP que ofrece imágenes nítidas y llenas de detalle. También integra funciones exclusivas impulsadas por IA, la potencia de Gemini y medidas de seguridad que te brindan tranquilidad en todo momento. Disponible desde $11,999 MXN, está pensado para que disfrutes lo mejor de la experiencia Google Pixel.