¿Sabías que Google celebró su 20 aniversario en México? Así como lo lees, pero descuida, a continuación te contamos todos los detalles.

En un evento realizado en la Ciudad de México, la compañía presentó sus proyectos más recientes en educación, negocios y soluciones tecnológicas para los grandes desafíos del país, reafirmando así su compromiso con el desarrollo nacional.

"Nuestra historia en México comenzó con la apertura de las oficinas en la capital, las primeras de habla hispana en toda Latinoamérica. Desde entonces, hemos construido un legado que hoy se refleja en un Centro de Excelencia de Ingeniería, una región de Google Cloud y equipos en distintas ciudades del país. Y lo más valioso es que, de acuerdo con un estudio de IPSOS, el 89% de los mexicanos consultados considera que nuestra presencia ha tenido un impacto positivo en sus vidas. Ese reconocimiento nos motiva a seguir trabajando para construir un futuro más prometedor a través de la tecnología", comentó Julian Coulter, Director de Google México.

Inversión en talento y negocios emergentes

Google subrayó su apuesta por brindar a los estudiantes mexicanos herramientas y oportunidades para prepararse para los empleos del futuro. A partir de septiembre, los estudiantes en México tendrán acceso gratuito por un año a Google AI Pro, que incluye herramientas como Gemini 2.5 Pro, Veo 3 Fast, Deep Research y una versión más avanzada de NotebookLM.

Esta apuesta por la educación ya ha comenzado a dar frutos. A inicios de 2025 se lanzó en Veracruz el programa piloto Experience AI, una colaboración entre Google DeepMind y Raspberry Pi Foundation que capacitó a más de 200 maestros y benefició a más de 5,000 alumnos. Para dar continuidad y escalar este esfuerzo, Google.org, el brazo filantrópico de la compañía, destinará 2 millones de dólares adicionales a este proyecto educativo en México.

Google también ampliará el acceso a capacitación en competencias digitales y tecnológicas, una iniciativa que desde 2019 ha beneficiado a más de 29,500 mexicanos a través de los Career Certificates en áreas como Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Ciberseguridad y Análisis de Datos. Ahora, en alianza con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y organizaciones de la sociedad civil como la International Youth Foundation (IYF), se otorgarán 89 mil becas para estos cursos.

El compromiso con el desarrollo de talento también alcanza al sector productivo. Para apoyar a emprendedores y pequeñas empresas, Google presentó "Inmersión Emprendedora con IA", un programa gratuito desarrollado junto con las escuelas de tecnología en línea Alura y Código Facilito. Tiene el potencial de capacitar a 100 mil PYMES en el uso de inteligencia artificial para mercadotecnia, atención al cliente y gestión financiera, con especial énfasis en el sector turístico.

Soluciones inteligentes para los desafíos de México

En materia ambiental, Google presentó el Project Green Light que utiliza inteligencia artificial y Google Maps para analizar patrones de tráfico y optimizar semáforos, mejorando la movilidad y reduciendo emisiones. En el país, la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, ya implementa esta tecnología en 157 intersecciones viales.

En materia de gestión del agua, Google Research ha desarrollado un modelo de IA capaz de predecir inundaciones con hasta siete días de anticipación a partir de imágenes satelitales. Estas alertas llegan a los usuarios a través de la Búsqueda de Google, los Mapas y notificaciones en Android. Actualmente, Google colabora con el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA para aplicar este modelo en beneficio de comunidades vulnerables.

Además, se anunció el lanzamiento de Google Nowcasting en México, una herramienta de IA que ofrece pronósticos meteorológicos en tiempo real con alta precisión, respondiendo a una de las búsquedas más frecuentes en la región: el clima.

(Image credit: Google)

Acercando la inteligencia artificial a más mexicanos

Desde hoy, Google introduce en México el nuevo Modo IA, su experiencia de búsqueda más avanzada que ahora está disponible en español. Con el poder de Gemini 2.5 en Search, Modo IA permite a los usuarios formular preguntas complejas e interactuar de nuevas maneras con el buscador, con enlaces destacados para profundizar en la web.

La compañía también presentó nuevas funciones en Google Traductor (Android y iOS), impulsadas por modelos Gemini, para facilitar conversaciones en vivo y el aprendizaje de idiomas. Por un lado, se mejoró la traducción en vivo para mantener diálogos en tiempo real con audio y texto en pantalla; por otro, se lanzó una función para practicar inglés que genera sesiones personalizadas de escucha y conversación.

Asimismo, se anunció Google AI Plus, un plan diseñado para hacer más accesibles las herramientas de IA. Con un precio competitivo, incluye la asistencia avanzada de Gemini integrada en Gmail, Documentos y Hojas de Cálculo, además de acceso a Gemini 2.5 Pro y funciones mejoradas de NotebookLM para estudiantes e investigadores.

Expandiendo operaciones en México

En agosto, Google anunció su entrada en el mercado de smartphones premium en México con el lanzamiento de la línea Google Pixel, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en recibir estos dispositivos. Con la llegada de Google Pixel 10, los usuarios mexicanos podrán contar con la IA más avanzada de la compañía directamente en la palma de su mano.

En paralelo, para conmemorar su 20 aniversario, Google anunció la apertura de un nuevo espacio de oficinas en Polanco, Ciudad de México. Esta expansión llegará próximamente y refleja la apuesta de la compañía por invertir en el futuro de la innovación mexicana y generar más oportunidades para que el talento local desarrolle proyectos con impacto internacional.

Apoyado en su trayectoria en México, Google renueva su compromiso de expandir tanto su portafolio de productos como su infraestructura local, para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico que acompañen el futuro del país y su gente.