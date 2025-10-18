Recomiendo estos dos fantásticos juegos de terror para PS5 para Halloween, que pronto estarán disponibles de forma gratuita en PS Plus

Sony ha anunciado los nuevos juegos que llegarán al catálogo de PlayStation Plus este mes.

Entre ellos se encuentran Silent Hill 2 y Until Dawn.

Ambos son juegos de terror perfectos para Halloween.

¡Gracias Sony! Los nuevos juegos que llegan a PlayStation Plus son perfectos para Halloween.

Disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium a través del catálogo de juegos, las novedades más importantes son Silent Hill 2 y Until Dawn. Ambos juegos son títulos de terror exclusivos para la consola PlayStation 5 y serán perfectos para acurrucarse bajo una manta el 31 de octubre.

He jugado a ambos y puedo confirmar que son adecuadamente espeluznantes. Aunque Silent Hill 2 es sin duda mi favorito de los dos, Until Dawn es una fantástica aventura cinematográfica que es como jugar a tu propia película de terror multigénero.

Siguiendo con la temática de Halloween, los suscriptores también podrán jugar a V Rising y, si te apetece un descanso de todos los sustos, al alocado mundo abierto de Yakuza: Like a Dragon.

Poppy Playtime: Chapter 1, As Dusk Falls y Wizard with a Gun también se incorporarán al catálogo de juegos.

Los que busquen un toque retro también podrán probar Tekken 3, una reedición de la versión original para PlayStation con algunas mejoras modernas.

Todos estos juegos saldrán a la venta el 21 de octubre y, si aún no tienes una suscripción, puedes ver los mejores precios en tu región a continuación.

