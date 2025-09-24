Ananta parece ser la alternativa gratuita a Grand Theft Auto 6 que todos estábamos esperando.

Se ha publicado un nuevo y espectacular tráiler del juego Ananta.

Parece una mezcla entre Grand Theft Auto 6 y Marvel's Spider-Man 2.

El juego se lanzará como título gratuito para PS5, PC y dispositivos móviles.

¿Te perdiste el tráiler del próximo juego gratuito Ananta de "NetEase Games? De ser así, no te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

En él se muestra su gigantesco mundo abierto, un montón de combates cuerpo a cuerpo espectaculares, muchas escenas de tiroteos, algunas persecuciones en coche, una especie de criatura que parece un retrete andante y prácticamente todo lo que se puede desear de un videojuego.

En serio, hay tanto contenido en este nuevo vídeo de siete minutos de duración que es difícil saber por dónde empezar.

Ambientado en la futurista Nova City, supongo que Ananta se describiría mejor como una mezcla entre Grand Theft Auto 6 y Marvel's Spider-Man 2, por lo que he visto hasta ahora.

Juegas como el capitán de una fuerza especial en una especie de misión para salvar el mundo con un excéntrico equipo de personajes jugables.

El combate parece ser un elemento central, con aliados que empuñan armas y lanzacohetes para enfrentamientos a distancia o que recurren a combates cuerpo a cuerpo improvisados al estilo yakuza en distancias cortas.

He visto un montón de métodos de desplazamiento diferentes, incluyendo coches veloces, trajes aéreos y telarañas pegajosas que avergonzarían al mismísimo Peter Parker. Las redes sociales también parecen desempeñar un papel importante en este universo, ya que se ve a muchos personajes haciéndose selfies y navegando por sus teléfonos.

Ananta también tiene un aspecto impresionante, con su estilo artístico anime maravillosamente limpio y sus vistas urbanas abiertas. Esto resulta especialmente impresionante si tenemos en cuenta que el juego no solo llegará a PlayStation 5 y PC, sino también a teléfonos móviles. Aún no hay fecha oficial de lanzamiento, pero estoy deseando ver más.