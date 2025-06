Las rebajas de verano de Steam son aún mejores de lo que pensaba: estas son las ofertas que no puedes dejar pasar

¿Viste nuestras predicciones sobre los descuentos de verano de Steam? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, pues acertamos en casi todos y aquí tenemos todos los juegos que puedes aprovechar.

En nuestra opinión, estas rebajas de verano de Steam son de las mejores, ya que incluyen grandes descuentos para títulos aclamados por la crítica.

Muchos de ellos no los vimos venir (o simplemente no pensamos en ellos), y consiguen destacar como las mejores ofertas de todas. Si mi catálogo de juegos pendientes no era ya enorme, estos títulos lo ampliaron aún más, y dudamos que nuestra racha de compras llegue a su fin antes de que termine el 10 de julio.

Resident Evil 4

¡No dejes que te muerda León! (Image credit: Future / Isaiah Williams)

Puede que no te sorprenda que hable primero de este juego. Así es, el remake de Resident Evil 4 ya está a la venta en Steam, tal y como anticipé, y junto con el original y el remake de Resident Evil 2, es una de las mejores entradas, si no la mejor, que he jugado en la franquicia de survival horror de Capcom.

Después de jugarlo varias veces (sinceramente, ya he perdido la cuenta), llevo 331 horas de juego. Sí, has leído bien, y las horas siguen aumentando gracias al valor de rejugabilidad del juego base, que luego se amplía con mods que aumentan la aleatoriedad del juego y mucho más.

Si aún no lo has jugado, ahora está al 50% de descuento, a 19,99 $, una auténtica ganga. Llega al mismo tiempo que el Capcom Spotlight que nos dio nuevos detalles sobre Resident Evil Requiem, que se lanzará el 27 de febrero de 2026, por lo que este es el mejor momento para experimentar la reimaginación de un clásico.

Cyberpunk 2077

(Image credit: CD Projekt Red)

Cyberpunk 2077 cuesta 20,99 $ / 17,49 £ con un 65% de descuento, y es una recomendación muy fácil para mí. Es otro título al que le he dedicado cientos de horas, y me veo potencialmente sumergiéndome de nuevo en él, ya que ha pasado un tiempo desde que terminé su DLC Phantom Liberty. Es un juego que tengo en GOG Galaxy, y uso mi consola portátil (con Bazzite, un clon de SteamOS) con bastante frecuencia, así que estoy tentado de comprarlo en Steam.

Aunque formo parte de la multitud que desearía que este juego tuviera una opción de perspectiva en tercera persona, es uno de los juegos de rol más envolventes que he jugado en años; su secuela, Cyberpunk 2 (cuyo nombre en clave era anteriormente Project Orion), está ahora en fase de preproducción, así que es el momento perfecto para sumergirse en Night City y experimentar todo lo que tiene que ofrecer.

Dead Space

Now that's freaky... (Image credit: EA)

El descuento más atractivo que he visto hasta ahora es el del remake de Dead Space de EA. Actualmente tiene un 80% de descuento, a 11,99 $, y es el primer juego que compré cuando abrí la tienda de Steam. Aún no lo he jugado, pero me he dado cuenta de que es un juego aclamado por la crítica y, sinceramente, cualquier juego de survival horror que me recuerde a Resident Evil 4 me va como anillo al dedo.

Un juego similar, The Callisto Protocol, es otro de mis juegos pendientes que he dejado de lado a propósito debido a su naturaleza repetitiva; un sentimiento que muchos críticos compartieron en el momento de su lanzamiento. Todo apunta a que el remake de Dead Space será una experiencia mejor, y estoy impaciente por sumergirme en él.

Clair Obscur: Expedition 33

(Image credit: Sandfall Interactive)

Se trata de un título bastante nuevo y, por lo que he jugado hasta ahora, uno de los aspirantes a juego del año. Clair Obscur: Expedition 33 está rebajado un 10%, a 44,99 $ / 37,79 £, y aunque no parezca un descuento monumental, su precio original de 49,99 $ / 41,99 £ ya es una ganga, porque es sin duda uno de los mejores títulos de 2025.

Te lo dice alguien que no es fan de los juegos por turnos: Expedition 33 combina mecánicas por turnos y en tiempo real, creando una experiencia de combate envolvente y atractiva que te hace volver a por más. Es comparable al amado Baldur's Gate 3 de Larian Studios, con diálogos y doblaje a la altura de los mejores del género RPG.

Devil May Cry 5

"Oye, ¿haces fiestas?" (Image credit: Capcom)

Por último, pero no por ello menos importante, si por alguna razón no has jugado al legendario Devil May Cry 5 de Capcom, hazte un favor y cómpralo ahora mismo. Actualmente está disponible a 7,49 $ / 5,99 €, gracias a su descuento del 75%, y se lleva el trono en el género de los juegos hack and slash.

Es un juego difícil de dominar, ya que tiene bastante profundidad en los combates (especialmente al usar a Dante), pero es un gran momento para todos los jugadores con niveles de dificultad para todos los niveles de habilidad. Es un juego de 2019, pero no se siente anticuado en absoluto, funcionando con el fantástico RE Engine de Capcom.

He estado esperando una sexta entrega durante mucho tiempo, o al menos un remake de Devil May Cry 3, pero Devil May Cry 5 tiene suficiente contenido para mantenerte enganchado durante cientos de horas, y debo mencionar, tres protagonistas increíblemente badass. No te arrepentirás, créeme.