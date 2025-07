Square Enix anunció The Adventures of Elliot: The Millennium Tales y Octopath Traveler 0

The Adventures of Elliot llegará en 2026 para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC

Octopath Traveler 0 será exclusivo para Switch y Switch 2 y se lanzará el 4 de diciembre

El Nintendo Direct Partner Showcase de este 31 de julio de 2025 nos dejo grandes sorpresas, una de ellas de la mano de Square Enix, que anunció dos nuevos juegos de rol (RPG) en HD-2D: The Adventures of Elliot_ The Millennium Tales y Octopath Traveler 0.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es un nuevo juego de rol de acción y aventura que llegará en 2026 para Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

Aunque el juego no se lanzará hasta el próximo año, los jugadores de Switch 2 pueden descargar hoy mismo una «demo de debut» gratuita que ofrece un adelanto del juego.

Desarrollado por Team Asano, el desarrollador detrás de Octopath Traveler y Bravely Default, The Millennium Tales cuenta la historia de Elliot en una aventura trepidante que combina emocionantes acciones en tiempo real y exploraciones gratificantes.

Ambientado en el mundo de Philabieldia, el último bastión de la humanidad es el Reino de Huther, protegido por sus altas murallas y la poderosa magia de la princesa Heuria.

"Cuando se descubre un misterioso conjunto de ruinas, un joven aventurero llamado Elliot y su compañera hada Faie son enviados a investigar. Lo que parece una misión sencilla, aunque peligrosa, pronto se convierte en una gran saga que se tejerá a través del tiempo y el espacio", describe Square Enix.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Nintendo Direct: Partner Showcase 7.31.2025 - YouTube Watch On

En el papel de Elliot, el jugador explorará un amplio mundo equipado con múltiples tipos de armas, como espadas, arcos, cadenas y hoces, que se pueden personalizar para aumentar las estadísticas. Faie también tendrá un poder de «sprint» que permitirá a Elliot moverse más rápido.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La revelación final de la presentación fue Octopath Traveler 0, la última entrega de la serie Octopath Traveler, que llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 4 de diciembre de 2025.

«Empieza desde cero y descubre la última entrega de la serie OCTOPATH TRAVELER. Vive una historia de restauración y venganza sobre los anillos divinos, una saga épica que se desarrolla en el reino de Orsterra», reza la descripción del juego.

Esta nueva entrega trae consigo características totalmente nuevas y elementos básicos que regresan de la serie, incluyendo los gráficos HD-2D que combinan el arte pixelado retro y el arte 3D CG, las acciones de ruta, el sistema de combate Break and Boost y mucho más.

Por primera vez en la serie, los jugadores podrán jugar con su propio protagonista personalizado y «reconstruir su ciudad natal tras la gran destrucción que ha sufrido».

Ya están disponibles las reservas físicas de Octopath Traveler 0, y las reservas digitales estarán disponibles más adelante.