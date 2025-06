¿Dónde podemos comprar la nueva Nintendo Switch 2?

¡La espera terminó! La Nintendo Switch 2 finalmente está disponible, pero no solo eso, pues incluso algunos afortunados ya la tienen en sus manos pudiendo disfrutar de sus juegos favoritos, pero no te preocupes, entendemos que no te quieras quedar atrás, por ello, te tenemos la respuesta a la pregunta que seguramente invade tu mente en estos momentos, ¿dónde puedo comprar la nueva Nintendo Switch 2? Así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Sin duda, uno de los lugares favoritos de los gamers para comprar consolas es Amazon, y sí, afortunadamente la nueva Nintendo Switch 2 está disponible en uno de los marketplaces más populares. A continuación más detalles.

La nueva Nintendo Switch 2 está disponible en Amazon con entrega del 13 al 17 de junio, es decir menos de 10 días. Además, ofrece el bundle que incluye el nuevo Mario Kart World.

Mercado Libre: Al igual que en Amazon México, el marketplace amarillo también ofrece el bundle especial con el nuevo Mario Kart World. Aunque la ventaja podría estar en el tiempo de entrega, ya que Mercado Libre asegura que tu compra llegaría en un día.

Game Planet: Otro de los lugares favoritos de los gamers no podía quedar fuera y también ofrece el bundle especial con Mario Kart World.

Liverpool: Las tiendas departamentales no podían quedar fuera y también cuentan con inventario de la nueva Nintendo Switch 2 + Mario Kart World.

Aurrera: Por su puesto, las tiendas de autoservicio no podían faltar y también ofrecen el bundle especial de la nueva Nintendo Switch 2 + Mario Kart World.

Otras opciones:

Walmart

Sam´s

Coppel

Cabe destacar que hasta el momento, el precio solo cambia por los diferentes vendedores, aunque con la mayoría podremos adquirir la nueva Nintendo Switch 2 + Mario Kart World por solo $14899 pesos mexicanos. Así que ya no hay pretextos, corran por el suyo y no se queden fuera de la fiebre por el lanzamiento de la nueva consola de la gran N.