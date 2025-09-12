Se anuncian Mario Tennis Fever y Yoshi and the Mysterious Book para Nintendo Switch 2, junto con las versiones de Super Mario Galaxy 1+2 y un DLC de Super Mario Bros. Wonder

Nintendo ha anunciado Mario Tennis Fever, que llegará el 12 de febrero de 2026.

Yoshi and the Mysterious Book también llegará a Switch 2 en la primavera de 2026.

También se han revelado las versiones de Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2, así como Super Mario Bros. Wonder.

Nintendo no podía dejar pasar la oportunidad de celebrar el 40 aniversario de Super Mario Bros. con increíbles anuncios, incluyendo dos nuevos juegos que llegarán a Nintendo Switch 2 y por si fuera poco, varios ports de Super Mario Bros.

Durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025, el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, inauguró la presentación compartiendo nuevas actividades conmemorativas por el aniversario, una nueva película animada, The Super Mario Galaxy Movie, y varias revelaciones de juegos.

El primero es Mario Tennis Fever, que se lanzará en Switch 2 el 12 de febrero de 2026. En este multijugador en línea, los jugadores podrán elegir entre 38 personajes jugables para partidas casuales o competitivas en una gran variedad de modos, con 30 diferentes raquetas Fever.

“Congela la cancha con la Ice Racket, invoca hongos que encogen a tus rivales con la Mini Mushroom Racket, duplica a tu personaje con la Shadow Racket y mucho más”, señaló Nintendo.

El juego incluye varias modalidades:

Comentarios en vivo de una Talking Flower en el Tournament Mode.

Retos y objetivos por completar en el Trial Towers Mode

Partidas con reglas inesperadas –e incluso algunos Wonder Effects– en el Mix it Up Mode.

En línea, podrás crear Online Rooms con reglas personalizadas para partidas casuales, o competir por la gloria en los Ranked Matches.

Además, el título tendrá un modo historia en el que Mario y sus amigos, tras enfrentarse a monstruos en una isla remota, se convierten en bebés.

“Ayúdalos a reaprender sus habilidades de tenis y derrota a los monstruos para que regresen a la normalidad en el Adventure Mode.”

Este anuncio fue seguido por Yoshi and the Mysterious Book, que llegará a Nintendo Switch 2 en primavera de 2026. Se trata de una nueva aventura de plataformas donde Yoshi descubre un peculiar libro llamado Mr. E, también conocido como Mister Encyclopedia.

Las páginas del libro están llenas de información sobre criaturas inusuales, por lo que Yoshi decide entrar en ellas y ayudar en la investigación.

Pasando a los ports, Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegarán a Nintendo Switch el 2 de octubre de 2025.

Ambos títulos contarán con:

Una interfaz de usuario mejorada.

Opción de jugar con botones y palanca o con controles de movimiento.

Un reproductor de música dentro del juego.

Nuevo contenido de Storybook.

Resolución mejorada.

Además, en Nintendo Switch 2 estará disponible una actualización gratuita que añadirá soporte para resolución 4K en ambos juegos.

Mientras que Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 estarán disponibles en conjunto como Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 en formato físico, cada título también podrá adquirirse por separado en versión digital a través de Nintendo eShop.

Nintendo también anunció que Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition llegará a Switch 2 en primavera de 2026, con contenido adicional y mejoras. Esta edición incluirá además un DLC llamado Meetup in Bellabel Park.

“¡Más experiencias llegan al Reino Flor! Disfruta de una variedad de atracciones en la plaza de Bellabel Park, que te permitirán unirte (o enfrentarte) a amigos y familiares. Colecciona la mayor cantidad de monedas, corre y escóndete en Phanto Tag, coopera para llevar un Bob-omb a la meta y mucho más”, se lee en la descripción del DLC.

Para más detalles sobre el Nintendo Direct cargado de anuncios de hoy, visita el blog en vivo de TechRadar Gaming para actualizaciones.