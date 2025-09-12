Todo lo anunciado en el último Nintendo Direct, desde un nuevo juego de Pokémon hasta el DLC de Donkey Kong Bananza, las versiones de Resident Evil y mucho más
Los anuncios sucedieron uno tras otro.
¡La última Nintendo Direct ha concluido oficialmente y ha sido todo un éxito!
Hemos conocido todos los planes de Nintendo para el 40.º aniversario de Super Mario Bros., incluida la presentación de una nueva película de Super Mario Galaxy y dos nuevos juegos.
También hemos visto el primer tráiler del próximo Fire Emblem, el nuevo DLC de Donkey Kong Bananza, un nuevo juego de Pokémon y muchos títulos de Resident Evil que llegarán a Nintendo Switch 2.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber y mis reacciones en directo mientras se desarrollaba la retransmisión.
Nintendo Direct septiembre de 2025: Vamos al grano
- La última Nintendo Direct tuvo lugar a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET / 2:00 p. m. BST / 3:00 p. m. CEST.
- Se transmitió a través del canal de YouTube de Nintendo.
- La transmisión duró aproximadamente 60 minutos.
- Contuvo noticias sobre los juegos de Nintendo Switch y Switch 2.
Todo lo anunciado en Nintendo Direct septiembre de 2025
Anuncios sobre la celebración del 40.º aniversario de Super Mario Bros.:
- Anuncio de la película Super Mario Galaxy: estreno en abril de 2026.
- Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegarán a Nintendo Switch: lanzamiento el 2 de octubre de 2025.
- Nuevo amiibo de Super Mario Galaxy: lanzamiento el 4 de febrero de 2026.
- El cuaderno de bocetos de Rosalina estará disponible para su compra.
- Anuncio de Mario Tennis Fever para Nintendo Switch 2: lanzamiento el 12 de febrero de 2026.
- Anuncio de Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition con nuevo contenido descargable: «Meet up in Bellabel Park»: lanzamiento en la primavera de 2026.
- Figurita Talking Flower: lanzamiento en la primavera de 2026.
- Anuncio de Yoshi and the Mysterious Book para Nintendo Switch 2: lanzamiento en la primavera de 2026.
Anuncios de juegos para Nintendo Switch:
- Storm Lancers: disponible más tarde hoy.
- Dinkum: exclusivo para consola por tiempo limitado; lanzamiento el 5 de noviembre de 2025.
- Popucom: lanzamiento en las fiestas de 2025.
- Tomodachi Life: Living the Dream Game: nuevo lanzamiento en la primavera de 2026.
Anuncios de juegos para Nintendo Switch 2:
- Mortal Kombat Legacy Kollection – Switch y Switch 2 – lanzamiento digital: 30 de octubre / lanzamiento físico: 12 de diciembre
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade – Switch y Switch 2 – lanzamiento: 22 de enero de 2026
- Lynked: Banner of the Spark – Switch y Switch 2 – disponible desde hoy
- Hades 2 – Nintendo Switch 2 Edition – lanzamiento: 25 de septiembre / edición física: 20 de noviembre
- Kirby Air Riders amiibo – lanzamiento: 20 de noviembre
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – lanzamiento: 6 de noviembre de 2025
- Dragon Quest 7 Reimagined – lanzamiento: 5 de febrero de 2026
- Aplicación Nintendo Today – actualización – nuevo tema de Kirby y más novedades
- Switch Online + Paquete de Expansión – actualizaciones – Virtual Boy y juegos de Virtual Boy para Switch y Switch 2 – 17 de febrero de 2026
- Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake – lanzamiento a inicios de 2026
- One Piece: Pirate Warriors 4 – Nintendo Switch 2 Edition
- Overcooked 2 – Nintendo Switch 2 Edition
- Stardew Valley – Nintendo Switch 2 Edition
- Human Fall Flat + cinco nuevos niveles – Nintendo Switch 2 Edition
- PowerWash Simulator 2 – lanzamiento: otoño de 2025
- Suika Game Planet – Switch y Switch 2 – lanzamiento: invierno de 2025
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition anunciado + Switch y Switch 2 – lanzamiento: 4 de diciembre de 2025
- Donkey Kong Bananza DLC de pago – DK Island y Emerald Rush – disponible desde hoy
- Pokémon Pokopia – se lanza muy pronto
- Pokémon Legends Z-A – nuevo tráiler
- Pokémon Legends Z-A DLC de pago – Mega Dimension
- Danganronpa 2: Goodbye Despair + historia adicional – Danganronpa 2x2
- Dynasty Warriors: Origins – Switch 2 Edition + DLC de pago – lanzamiento: 22 de enero de 2026
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – lanzamiento: 13 de marzo de 2026
- Two Point Museum – 28 de octubre de 2025
- Disgaea 7 Complete – 10 de octubre
- EA SPORTS FC 2026 – 26 de septiembre
- Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake – 30 de octubre
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage – invierno de 2025
- Lego Voyagers – 15 de septiembre
- Little Nightmares 3 – 10 de octubre
- Persona 3 Reload – 23 de octubre
- Resident Evil Requiem – anunciado para Switch 2 – nuevo tráiler
- Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition y Resident Evil: Village Gold Edition – anunciados para Switch y Switch 2 – lanzamiento: 27 de febrero de 2026
- Fire Emblem Fortune’s Weave – lanzamiento en 2026
¿Dónde ver el Nintendo Direct de Septiembre 2025?
Al igual que en anteriores presentaciones de Nintendo Direct, la transmisión se emitió a través del canal oficial de Nintendo en YouTube.
Puedes verlo por ti mismo a continuación.