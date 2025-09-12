Todo lo anunciado en el último Nintendo Direct, desde un nuevo juego de Pokémon hasta el DLC de Donkey Kong Bananza, las versiones de Resident Evil y mucho más

Los anuncios sucedieron uno tras otro.

Nintendo Direct
¡La última Nintendo Direct ha concluido oficialmente y ha sido todo un éxito!

Hemos conocido todos los planes de Nintendo para el 40.º aniversario de Super Mario Bros., incluida la presentación de una nueva película de Super Mario Galaxy y dos nuevos juegos.

También hemos visto el primer tráiler del próximo Fire Emblem, el nuevo DLC de Donkey Kong Bananza, un nuevo juego de Pokémon y muchos títulos de Resident Evil que llegarán a Nintendo Switch 2.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber y mis reacciones en directo mientras se desarrollaba la retransmisión.

Nintendo Direct septiembre de 2025: Vamos al grano

  • La última Nintendo Direct tuvo lugar a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET / 2:00 p. m. BST / 3:00 p. m. CEST.
  • Se transmitió a través del canal de YouTube de Nintendo.
  • La transmisión duró aproximadamente 60 minutos.
  • Contuvo noticias sobre los juegos de Nintendo Switch y Switch 2.

Todo lo anunciado en Nintendo Direct septiembre de 2025

Anuncios sobre la celebración del 40.º aniversario de Super Mario Bros.:

  • Anuncio de la película Super Mario Galaxy: estreno en abril de 2026.
  • Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegarán a Nintendo Switch: lanzamiento el 2 de octubre de 2025.
  • Nuevo amiibo de Super Mario Galaxy: lanzamiento el 4 de febrero de 2026.
  • El cuaderno de bocetos de Rosalina estará disponible para su compra.
  • Anuncio de Mario Tennis Fever para Nintendo Switch 2: lanzamiento el 12 de febrero de 2026.
  • Anuncio de Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition con nuevo contenido descargable: «Meet up in Bellabel Park»: lanzamiento en la primavera de 2026.
  • Figurita Talking Flower: lanzamiento en la primavera de 2026.
  • Anuncio de Yoshi and the Mysterious Book para Nintendo Switch 2: lanzamiento en la primavera de 2026.

Anuncios de juegos para Nintendo Switch:

  • Storm Lancers: disponible más tarde hoy.
  • Dinkum: exclusivo para consola por tiempo limitado; lanzamiento el 5 de noviembre de 2025.
  • Popucom: lanzamiento en las fiestas de 2025.
  • Tomodachi Life: Living the Dream Game: nuevo lanzamiento en la primavera de 2026.

Anuncios de juegos para Nintendo Switch 2:

  • Mortal Kombat Legacy Kollection – Switch y Switch 2 – lanzamiento digital: 30 de octubre / lanzamiento físico: 12 de diciembre
  • Final Fantasy 7 Remake Intergrade – Switch y Switch 2 – lanzamiento: 22 de enero de 2026
  • Lynked: Banner of the Spark – Switch y Switch 2 – disponible desde hoy
  • Hades 2 – Nintendo Switch 2 Edition – lanzamiento: 25 de septiembre / edición física: 20 de noviembre
  • Kirby Air Riders amiibo – lanzamiento: 20 de noviembre
  • Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – lanzamiento: 6 de noviembre de 2025
  • Dragon Quest 7 Reimagined – lanzamiento: 5 de febrero de 2026
  • Aplicación Nintendo Today – actualización – nuevo tema de Kirby y más novedades
  • Switch Online + Paquete de Expansión – actualizaciones – Virtual Boy y juegos de Virtual Boy para Switch y Switch 2 – 17 de febrero de 2026
  • Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake – lanzamiento a inicios de 2026
  • One Piece: Pirate Warriors 4 – Nintendo Switch 2 Edition
  • Overcooked 2 – Nintendo Switch 2 Edition
  • Stardew Valley – Nintendo Switch 2 Edition
  • Human Fall Flat + cinco nuevos niveles – Nintendo Switch 2 Edition
  • PowerWash Simulator 2 – lanzamiento: otoño de 2025
  • Suika Game Planet – Switch y Switch 2 – lanzamiento: invierno de 2025
  • Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition anunciado + Switch y Switch 2 – lanzamiento: 4 de diciembre de 2025
  • Donkey Kong Bananza DLC de pago – DK Island y Emerald Rush – disponible desde hoy
  • Pokémon Pokopia – se lanza muy pronto
  • Pokémon Legends Z-A – nuevo tráiler
  • Pokémon Legends Z-A DLC de pago – Mega Dimension
  • Danganronpa 2: Goodbye Despair + historia adicional – Danganronpa 2x2
  • Dynasty Warriors: Origins – Switch 2 Edition + DLC de pago – lanzamiento: 22 de enero de 2026
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – lanzamiento: 13 de marzo de 2026
  • Two Point Museum – 28 de octubre de 2025
  • Disgaea 7 Complete – 10 de octubre
  • EA SPORTS FC 2026 – 26 de septiembre
  • Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake – 30 de octubre
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage – invierno de 2025
  • Lego Voyagers – 15 de septiembre
  • Little Nightmares 3 – 10 de octubre
  • Persona 3 Reload – 23 de octubre
  • Resident Evil Requiem – anunciado para Switch 2 – nuevo tráiler
  • Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition y Resident Evil: Village Gold Edition – anunciados para Switch y Switch 2 – lanzamiento: 27 de febrero de 2026
  • Fire Emblem Fortune’s Weave – lanzamiento en 2026

¿Dónde ver el Nintendo Direct de Septiembre 2025?

Al igual que en anteriores presentaciones de Nintendo Direct, la transmisión se emitió a través del canal oficial de Nintendo en YouTube.

Puedes verlo por ti mismo a continuación.

Nintendo Direct 9.12.2025 - YouTube Nintendo Direct 9.12.2025 - YouTube
