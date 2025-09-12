Nintendo confirma por fin la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond junto con Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, y ambos llegarán antes de lo que crees

Metroid Prime 4: Beyond launches on December 4.

¡La espera terminó! Nintendo finalmente reveló las fechas de lanzamiento para dos de sus títulos más esperados: Metroid Prime 4: Beyond y Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Anunciado durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre, Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition se lanzará oficialmente el 4 de diciembre de 2025, y la versión para Nintendo Switch también llegará el mismo día.

Nintendo ha publicado un nuevo y brillante tráiler en el que se ve a Samus montando en moto en un misterioso planeta arenoso, y tiene una pinta increíble.

«Tras un accidente inesperado, Samus se ve transportada al misterioso planeta Viewros. Escanea tu entorno en busca de pistas, saca el máximo partido a tu equipo y tus armas, y utiliza las nuevas habilidades psíquicas de Samus, así como su moto tecnológicamente avanzada, la Vi-O-La, para atravesar y explorar el entorno. Necesitarás todas las herramientas a tu alcance para sobrevivir y escapar de Viewros», reza la descripción del juego.

Además, se lanzarán figuras amiibo de Metroid Prime 4, entre las que se incluyen Samus y Samus & Vi-O-La el 6 de noviembre, y el cazarrecompensas Sylux el 4 de diciembre.

Mientras tanto, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment se lanzará oficialmente en Nintendo Switch 2 el 6 de noviembre de 2025, con las preventas abriéndose más tarde el día de hoy.

En este spin-off canónico de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, los jugadores libran la guerra por el Antiguo Hyrule contra el Rey Demonio Ganondorf, controlando a la Princesa Zelda, al Rey Rauru y a otros héroes legendarios.

El nuevo metraje mostró dispositivos Zonai inéditos, que pueden combinarse con las habilidades características de cada héroe mientras enfrentan a las hordas de las fuerzas de Ganon.

Los jugadores también podrán unirse en modo cooperativo local para dos personas, ya sea mediante pantalla dividida o GameShare, y utilizar cualquier amiibo de la serie The Legend of Zelda para obtener artículos adicionales.

El uso de datos de guardado de Hyrule Warriors: Age of Calamity o de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom también desbloqueará armas adicionales, incluyendo un Claymore de la Guardia Real y una Espada de la Guardia Real.

Junto al anuncio de Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book y los ports de Super Mario Galaxy 1+2 y Super Mario Bros. Wonder, Nintendo también lanzó por sorpresa el DLC de pago de Donkey Kong Bananza.

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush ya está disponible y lleva a Donkey Kong y Pauline a DK Island.

“Una vez que termines la historia principal, Void Kong te ofrecerá un puesto en Void Company, recolectando la mayor cantidad posible de mineral de esmeralda en Emerald Rush, tanto en DK Island como en las capas del juego principal”, explicó Nintendo.

“En cada partida de este nuevo modo, recolectarás fósiles que te darán Perks con diferentes efectos, y romperás Gemas de Bananadio para potenciar a DK con distintas habilidades”.

Al jugar este modo se desbloquearán nuevos artículos de moda, estatuas coleccionables y más.

Además, también estará disponible una demo gratuita de Donkey Kong Bananza para descargar desde la Nintendo eShop hoy mismo.