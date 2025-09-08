Call of Duty: Black Ops 7 está permitiendo al estudio tomar riesgos en su campaña, multijugador y el modo endgame

La serie se encuentra en medio de una crisis de identidad, con su constante flujo de aspectos crossover. Estamos a punto de lanzar un nuevo título de Battlefield , que ha tenido una acogida increíble en dos betas de récord. Además, la entrega de este año en la longeva franquicia es una secuela de Call of Duty: Black Ops 6, que se lanzó hace menos de un año.

La última vez que esto ocurrió fue con el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 3 de Sledgehammer en 2023. Esta entrega fue duramente criticada por su campaña improvisada y un multijugador que se aleja del resto de la trilogía reimaginada. Entonces, ¿qué impide que Black Ops 7 corra la misma suerte?

La respuesta es que tanto Black Ops 6 como Black Ops 7 se desarrollaron en paralelo por el mismo estudio. Tuve la oportunidad de reunirme con Miles Leslie, director creativo asociado de Treyarch, y Natalie Pohorski, productora narrativa principal de Raven Software, en la Gamescom 2025 para conocer todos los detalles.

Nuestros compañeros hablaron de los vínculos de Black Ops 7 con Black Ops 6 , trayendo la franquicia de regreso al futuro, el nuevo modo de final de juego, Avalon, y sus inspiraciones y, en las propias palabras de Pohorski, las oportunidades para que el equipo cree una "montaña rusa alucinante e impulsada por los personajes".

Volver al futuro

Call of Duty se ha tomado un largo descanso de las entregas futuristas de la serie. La última vez que la serie viajó al futuro fue con Black Ops 4 de 2018, y hay que remontarse a Infinite Warfare de 2016 para encontrar una campaña completa en ese contexto.

Durante este período, la fatiga con las mochilas propulsoras y la jugabilidad vertical llevó a la serie a un giro radical hacia una jugabilidad más tradicional durante casi una década. Entonces, ¿por qué es ahora el momento adecuado para volver al futuro con Black Ops 7 ?

"Bueno, creo que tiene mucho sentido para el rumbo que estamos tomando con la historia", dice Pohorski. "Hablamos mucho de Black Ops 2 ", del cual Black Ops 7 es una secuela directa. "Cuando empezamos a centrarnos en David Mason, era un personaje al que siempre quisimos volver. Han pasado muchas cosas para él en 2025, así que ¿dónde lo sitúa eso en 2035?"

Si bien David Masion es el protagonista principal de Black Ops 7 , el juego también ve el regreso de Mike Harper (interpretado por Michael Rooker) de Black Ops 2 y Troy Marshall de Black Ops 6 , efectivamente un salón de la fama para los personajes de Black Ops hasta cierto punto.

Pohorski continúa diciendo: “Ha pasado mucho tiempo, así que creo que fue interesante para nosotros, desde una perspectiva narrativa, aprender más sobre estos personajes y más sobre lo que están enfrentando después de los ataques de Menéndez en 2025”.

Leslie añade: «Quedaban muchos cabos sueltos que queríamos retomar. Así que fue muy fácil: pudimos contar esa historia [ambientada después de Black Ops 2 ], porque es ideal para la narrativa y los momentos de juego».

El desarrollo conjunto de Black Ops 6 y Black Ops 7 ha permitido a Raven Software y Treyarch tejer una narrativa con más intención de la que habitualmente se le da a los estudios de Call of Duty cuando pasan varios años entre cada entrega.

Pohorski describe esta experiencia como "muy satisfactoria", destacando que "contamos con muchos equipos trabajando en este juego, por lo que requirió mucha planificación para asegurarnos de que tuviera sentido [durante el desarrollo]". Leslie añade: "En Black Ops , nos tomamos muy en serio nuestra historia y nuestros personajes, y nos encanta sembrar semillas. Por eso, la oportunidad de sembrar [hilos] entre Black Ops 6 y Black Ops 7 y obtener un desenlace nos resultó realmente fascinante".

La principal amenaza de Black Ops 7 , El Gremio, se creó durante la campaña de Black Ops 6 inicialmente como una organización de contrabando de armas para abastecer a organizaciones criminales clandestinas en la ciudad ficticia de Avalon. Pero, desde entonces, Sevati Dumas (Sev), miembro del equipo de Frank Woods durante la campaña de Black Ops 6 , ha liderado El Gremio y lo ha convertido en una gigantesca empresa tecnológica corporativa, promoviendo a su protegida Emma Kagan, quien ahora es la directora ejecutiva de El Gremio.

Ese tipo de entrelazamiento de tradiciones y creación de mundos es algo que realmente no hemos visto antes en Call of Duty , ya que los personajes o las ubicaciones a menudo no se vuelven a visitar hasta años después y rara vez se planifican desde el principio.

“Ya conociste al gremio, ya conociste a Avalon”, dice Leslie. “Ahora hay una recompensa por lo que sucedió en el mundo. Y luego podemos conectarlo con Black Ops 2 y decir: 'Recuerda a todos estos personajes del mundo'. Nos encanta esa creación de mundos y esperamos que los jugadores se enamoren de ella”.

Abrazando la locura

Black Ops 7 también marca un cambio importante para la saga, ya que se apoya con fuerza en los aspectos más alucinantes de la subserie Black Ops . La ambientación futurista ofrece al estudio un amplio margen para experimentar con lo creíble, pero ¿cómo es lograr el equilibrio perfecto entre los giros narrativos que tanto adoran los fans de Black Ops y sus expectativas para un shooter militar?

Leslie cree que el nombre Black Ops le da a Treyarch y Raven permiso para ser audaces y atrevidos a la hora de crear una historia en la que "lo que crees que esperas... realmente cambiará por completo".

“Espera lo inesperado. Eso es lo que ofrece Black Ops . Ese es nuestro estilo, y creo que eso es lo que enamoró a los jugadores de Treyarch. No obtienes lo que esperas de un shooter militar convencional”, comenta Leslie. Continúa, destacando que “al llegar a Black Ops 7 , sabíamos que íbamos al futuro… pero luego nos preguntamos: ¿cuál es el giro correcto?”

Para el equipo, ese giro fueron las alucinaciones que han estado presentes a lo largo de la serie, pero confrontando directamente sus propios miedos y arrepentimientos en un mundo que está en constante conflicto en 2035. La inspiración vino de todo el equipo cuando buscaron ideas en las representaciones de Memento y Scarecrow en Batman .

"Es una capa que atraviesa todo el juego", enfatiza Leslie. "Creo que lo que lo hace especial es que nos gusta decir: ¡abraza la locura!". Ese eslogan sirvió como principio rector durante el desarrollo.

Continúa: «El equipo se entusiasmó con este tipo de mantra… Así que tenemos mapas. Tenemos equipo que se adapta a esto. Tenemos enemigos que se adaptan a esto, y está presente en la campaña y el multijugador, y simplemente se siente perfecto».

Nuevo juego, nuevos riesgos

Un tema central en los juegos de Black Ops es que nunca han temido arriesgarse con su jugabilidad ni su narrativa. Ya sean las campañas de Black Ops 1 y Black Ops 2 , el modo Zombies y la narrativa de Treyarch, o Black Ops 4, que se arriesga considerablemente en el multijugador, incluyendo la eliminación de la regeneración automática de salud.

Con Black Ops 7 , esa misma mentalidad se materializa en un epílogo cooperativo rejugable, similar al final del juego, ambientado en la ciudad de Avalon al final de la campaña. Leslie cree que «si observamos todos los juegos de Black Ops … cada uno es diferente. Al llegar a Black Ops 7 , sabíamos que queríamos innovar en la campaña y convertirla en una experiencia más compartida e inmersiva».

Este juego final se describe como "una experiencia completamente nueva y rejugable en la que tú y tu escuadrón tendrán que sobrevivir a probabilidades abrumadoras, adaptarse bajo presión y romper las reglas de lo que pensaban que podría ser una campaña de Black Ops ".

Al completar la misión, desbloquearás operadores para usar y subir de nivel según su nivel de combate. También puedes usar tus habilidades desbloqueadas de la campaña y crear armamentos personalizados. Sin embargo, si no sobrevives en el modo, tus armamentos y tu nivel de combate se reiniciarán.

Leslie se apresuró a destacar que si juegas la campaña lineal hasta el final, aún tendrás un final satisfactorio. Sin embargo, es una "continuación de la historia" completamente opcional si los jugadores quieren adentrarse en ella.

Leslie afirma que el origen de este modo surgió del trabajo previo de Treyarch con Outbreak y del hecho de que el estudio estaba "construyendo una biblioteca con todos estos momentos divertidos, enemigos y contenido". En un momento dado, el estudio se preguntó: "Quiero todo eso de una manera diferente".

Al ser preguntado sobre si esperan que esta experiencia de Endgame se convierta en un tercer pilar rejugable de la serie, junto con el Multijugador y Zombis, Leslie respondió rápidamente que el estudio solo se centra en Black Ops por ahora. Sin embargo, esperan que «a través de la campaña cooperativa y el Endgame, más jugadores se sumerjan en la historia, se sumerjan en el mundo y se enamoren de los personajes».

Si bien Black Ops 7 podría seguir el mismo patrón de lanzamiento que Modern Warfare 3 de 2023 , parece que no caerá en las mismas trampas. Esta vez, el juego tiene mucho más enjundia y su desarrollo parece mucho menos apresurado que el de la última entrega de Sledgehammer.

Tendremos que esperar y ver si eso será suficiente para desviar la atención de Battlefield 6 y de una agitada temporada de lanzamientos de juegos en otoño, hasta el 14 de noviembre de 2025.