Activision seguiría "comprometido" a llevar Call of Duty: Black Ops 7 a Nintendo Switch 2

¿Te perdiste el Xbox Games Showcase donde se reveló el próximo juego de Call of Duty, Call of Duty: Black Ops 7, el cual se espera que se lance en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4 y PC.

La actual falta de una versión para Nintendo Switch 2 es ciertamente interesante, ya que Microsoft y Nintendo firmaron un acuerdo legal vinculante de 10 años en 2023, que el vicepresidente y presidente de Microsoft, Brad Smith, prometió que llevaría los juegos de Call of Duty a las plataformas de Nintendo.

Los juegos se lanzarían supuestamente «el mismo día que Xbox, con paridad total de características y contenidos» y formaban parte de un movimiento para «proporcionar a largo plazo igualdad de acceso a Call of Duty a otras plataformas de juego».

El anuncio se produjo a la sombra de una inminente demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Microsoft, que argumentaba que la compra por parte del gigante tecnológico de Activision Blizzard, propietaria de Call of Duty, infringiría las leyes antimonopolio estadounidenses.

Finalmente, la FTC desestimó el caso y la adquisición por 75.400 millones de dólares se completó el 13 de octubre de 2023.

Aunque actualmente no hay ninguna palabra oficial sobre una versión de Black Ops 7 para Nintendo Switch 2, una fuente dijo a Eurogamer que la compañía estaba "comprometido a llevar la franquicia a Switch" con "ambos equipos [de desarrollo] trabajando en ello".

Con los detalles de Black Ops 7 que se publicarán a lo largo del año, yo esperaría noticias más concretas sobre un port para Nintendo Switch 2 en las próximas semanas y meses.

