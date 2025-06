El director de Lies of P confirma que la dificultad del nuevo DLC Overture se reducirá en función de los comentarios de los jugadores

El director de Lies of P, Jiwon Choi, ha afirmado que se introducirán nuevos cambios en el DLC Overture a raíz de los comentarios de los jugadores.

Choi ha dicho que Round8 Studio está prestando atención a la experiencia de combate

El desarrollador está revisando varios ajustes, entre ellos la "reducción de la dificultad"

¡Atención! El desarrollador Round8 Studio confirmó que Lies of P: Overture tendrá cambios en la dificultad, ¿la razón? La compañía decidió atender los comentarios de los jugadores.

En un nuevo vídeo de la carta del director tras el lanzamiento del contenido descargable (DLC) Overture en el Summer Game Fest, el director Jiwon Choi agradeció a los jugadores sus comentarios y confirmó que el estudio está pensando en implementar algunos cambios que se centrarán principalmente en el combate y la dificultad.

«Estamos revisando todo con detenimiento y ya estamos estudiando cuándo implementar algunas de vuestras sugerencias», dijo Choi. «Entre todos los comentarios, estamos prestando la mayor atención a la experiencia de combate».

Los jugadores en línea han compartido sus pensamientos sobre Overture, con algunos afirmando que el DLC se siente más difícil que el juego base, incluso cuando se juega en la dificultad estándar del juego, Legendary Stalker.

"Estoy en el nivel 300 y no debería recibir dos disparos de enemigos básicos", escribió un jugador en Steam (vía IGN). "No ayuda que la agrupación de enemigos esté diseñada para que tengas que enfrentarte a varios a la vez. Esto no sería un problema si incluso uno de esos enemigos no te quitara la mitad de la salud con un solo golpe".

Choi continuó diciendo que el juego recibirá ajustes que esencialmente nerfearán la dificultad.

«Hemos identificado áreas que no han salido como pretendíamos. Por lo tanto, estamos revisando varios ajustes, incluida la reducción de la dificultad».

«Sin embargo, el combate es una de las experiencias más fundamentales en Lies of P, por lo que cualquier modificación o cambio requiere un trabajo meticuloso y pruebas exhaustivas».

No sabemos cuándo llegará el parche, pero os mantendremos informados.

En la reseña de Lies of P: Overture de TechRadar Gaming, el editor de hardware Rhys Wood afirmó que el DLC es una «expansión que destila confianza por parte del desarrollador Round8 Studio» y «enriquece con éxito todo el paquete de Lies of P, con un diseño de niveles impresionante y creativo y algunos de los mejores combates contra jefes finales del subgénero en su conjunto».