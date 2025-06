007 First Light, un nuevo juego de acción y aventuras de James Bond a cargo de IO Interactive

¿Te perdiste el State of Play del pasado 4 de junio? De ser así y si vives bajo una piedra, seguramente no sabes nada de "007 First Light", el nuevo juego de acción y aventuras de James Bond bajo el mando de IO Interactive. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Este es Bond como nunca antes lo habías visto: el Bond más joven que los fans hayan conocido. En 007 First Light, con solo 26 años, no es el 007 hecho y derecho que conocemos de la época del esmoquin y los martinis, sino un hombre con instintos agudos, temerario, que todavía está aprendiendo cuándo luchar, cuándo engañar y cuándo desaparecer en las sombras.

En 007 First Light, Bond comienza como tripulante aéreo de la Armada, cuando, contra todo pronóstico, un audaz acto de valentía lo impulsa al programa de entrenamiento más desafiante del MI6. Este entrenamiento, unido a su instinto natural, su ingenio y su corazón, lo convertirán en un espía hecho y derecho. Se trata de una historia independiente completamente original, desarrollada en colaboración con Amazon MGM Studios.

El tráiler te da una idea de lo que está por llegar: podrás viajar por el mundo y descubrir lugares emocionantes, desde montañas nevadas hasta playas bañadas por el sol. Por supuesto, podrás conocer e interactuar con algunos de los personajes que se han convertido en sinónimos de la franquicia James Bond, como M, Q y Moneypenny.

También descubrirás otros nuevos, como Greenway, el mentor de Bond en esta historia, que le enseñará el modus operandi de los agentes del MI6 (¡o al menos lo intentará!). Con una jugabilidad variada que mezcla combates intensos, conducción a toda velocidad, sigilo y artefactos de última generación, podrás sumergirte en un mundo lleno de engaños y peligros, impulsado por nuestro motor patentado, Glacier.

Recordemos que 007 First Light comienza aquí, pero se compartirán detalles sobre la jugabilidad, la historia y mucho más a finales de este año. Además, el juego se lanzará en PlayStation 5 en 2026.

Y por supuesto, 007 First Light estará mejorado para PlayStation 5 Pro, gracias a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y con un rendimiento optimizado, lo que te permitirá jugar a 60 FPS en Modo Calidad.