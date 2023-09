Reseña. Lies of P - Marionetas sorprendentes

Review info: Plataforma en que se reseñó: PS5

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Fecha de lanzamiento: 19 de septiembre de 2023

El RPG de acción y soulslike en tercera persona de Neowiz, Lies of P, está lleno de marionetas, que no son en absoluto juguetes. Estos enemigos mecánicos que se han vuelto malos son espeluznantes, a menudo asquerosamente medio degradados y violentos, pero aún así parecen juguetes y magníficamente mecánicos. Hay algo profundamente inquietante en aplastar y desmantelar violentamente enemigos que, de alguna forma, podrían haber estado en muchas de nuestras cajas de juguetes mientras crecíamos. Sin embargo, la satisfacción (incluso para uno, relativamente nuevo a los soullikes y con muy malos reflejos) de asestar de todo, desde un golpe estándar hasta ejecutar un ataque fatal, tiene una sensación tangible de metal contra metal que es pesada, pero satisfactoria.

Sin embargo, hay mucho más aquí. Un escenario de pesadilla steampunk hermoso pero oscuro, una reimaginación profundamente intrigante de la historia de Pinocho y un arsenal y nivel de opciones de personalización que harían que incluso el protagonista de Elden Ring , The Tarnished, mirara dos veces, significa que Lies of P tiene mucho que ofrecer.

(Image credit: Neowiz)

Sin ataduras

No dejes que el entorno inspirado en los cuentos de hadas para niños te engañe: Lies of P es una acción puramente espiritual cortada de la misma manera que Sekiro y Bloodborne. Su combate rápido y pesado logra un equilibrio entre agresión y paciencia, al estilo Bloodborne, con paradas al estilo Sekiro en buena medida. El parry no te mantiene totalmente seguro y te quita algo de salud, pero puedes recuperarla golpeando rápidamente a los enemigos. Calcula un bloqueo lo suficientemente bien y será un Perfect Guard, sin agotar tu resistencia y potencialmente hacer tambalear al enemigo. Es algo que es difícil de dominar en Lies of P. Es de combate, pero fácil de amar. Estos márgenes tan finos están presentes durante todo el combate, como era de esperar, y si bien esto es en gran medida implacable pero justo, hubo puntos en los que las cosas estaban algo desincronizadas y los tiempos no eran perfectos entre mis enemigos y yo.

¿Qué hace que las herramientas a tu disposición para este combate sean únicas en Lies of P? Es la composición y habilidades excepcionales que tiene cada arma. Cada arma tiene sus propias características de daño y ataques ligeros y pesados, pero también están presentes dos 'Fable Arts'. Estos son movimientos especiales ofensivos (en la espada) o defensivos (en el mango) únicos para cada arma que consumen pequeños metros de Fable (como barras de resistencia). Cosas simples. Pero desmontar armas significa que puedes combinar dos Fable Arts y dos tipos de armas para crear nuevas herramientas para aplastar marionetas; las combinaciones no están obstaculizadas por el tipo de arma, por lo que puedes mezclar y combinar todos los tipos de armas para crear nuevos conjuntos de movimientos y combos.

Piezas de repuesto

(Image credit: Neowiz)

Añade a tu arsenal las mejoras y mejoras para el propio P; ofrece un sistema de personalización completo, profundo y variado. Desde armas de apoyo y habilidades que van en el brazo de tu legión (el brazo izquierdo mecánico de P) hasta cubos mágicos con atributos para salvar peleas, y desde anillos, amuletos y armaduras equipables, hasta poder alterar los mangos de tus armas con manivelas, puedes construir a P para adaptarse a cualquier enfoque. Se pueden obtener bonificaciones adicionales uniendo cuarzo al núcleo de P, conocido como órgano P, que ofrece beneficios extrañamente pequeños (como daño adicional después de la curación) que están vinculados, un poco extrañamente, a habilidades o bonificaciones importantes (como llevar más viales o amuletos).

La inevitable experimentación a la que esto conduce tampoco es del todo color de rosa. Es posible que descubras que perseguirás y mejorarás un arma que te guste con ciertos niveles, y luego tal vez pases a otra arma que no aproveche al máximo esos niveles anteriores. Esto puede acorralarte en un rincón del que tendrás que subir de nivel para salir y sofocar un poco el equilibrio entre especialista y experimentación. Puede parecer que muchas partes móviles están en movimiento al mismo tiempo y es necesario dominarlas a pesar de las excelentes opciones.

Una máquina bien aceitada

(Image credit: Neowiz)

La tenebrosa ciudad de Krat, al estilo de la Belle Époque Era, es un entorno oscuro y misterioso pero bellamente realizado. Cada área es distinta y tiene un diseño que es bastante simple pero que incluye complejidades y atajos para facilitar la navegación. Y tendrás que explorar para encontrar Ergo, las "almas" del juego y las monedas para subir de nivel, mejorar tus armas o comprar cosas a los vendedores. Si bien puedes conseguir Ergo de la forma habitual para atacar enemigos, hay misiones secundarias desde ventanas abiertas y NPC's escondidos en túneles, y también habitaciones secretas cerradas por un acertijo que te habla con teléfonos callejeros y cifrados crípticos que solo un genio en tu base puede decodificar para que lo resuelvas y eso te genere recompensas.

Dada la fuente de inspiración basada en los juguetes, la creatividad de los enemigos del juego da como resultado múltiples 'momentos WTF', y los enemigos de cada área sorprenderán y deleitarán.

Encontrar estas misiones y NPC's también le da al sistema de mentiras del juego la oportunidad de brillar. Mientras que la ley de Krat establece que ningún títere puede mentir, P, como títere especial, puede decir mentiras como un humano. Esto lo cambia sutilmente, al igual que escuchar discos de vinilo coleccionables y realizar gestos con personajes en su base del Hotel Krat que parecen aumentar el nivel de humanidad de P. Ambos hacen sentir como si los engranajes internos de P estuvieran cambiando, de alguna manera.

Los enemigos que habitan en Krat y sus alrededores son estupendamente variados e imaginativos. Dada la fuente de inspiración basada en los juguetes, la creatividad de los enemigos del juego da como resultado múltiples 'momentos WTF', y los enemigos de cada área sorprenderán y deleitarán, pero también aterrorizarán y molestarán. Desde bufones explosivos hasta payasos rodantes, y desde matones brutales hasta muñecos que se arrastran, pasando por hábiles supervivientes humanos y grotescas (y multifases) peleas contra jefes.

Best bit (Image credit: Neowiz) Crear un arma completamente nueva rompiendo una espada y un mango que resuelva instantáneamente un problema o resulte ser la perdición de un jefe es una de las mejores partes de las muchas opciones de personalización de P.

Sin embargo, incluso para un juego de Souls, existen algunas inconsistencias y un poder excesivo de los enemigos, principalmente en los jefes mini, opcionales y principales. Sí, el desafío es fuerte en todos ellos, pero hay una curva de dificultad un poco desordenada entre ellos. Si bien la variedad es el sabor de la vida, fluctuaciones tan salvajes pueden frenar el progreso y el aprendizaje, especialmente si dicho aprendizaje no se puede trasladar a la siguiente área y jefe. A menudo, no parecía que fueras un luchador mejorado cuando aparecía el siguiente jefe, ya que el cambio en la dificultad era tan rápido que le daría un latigazo a P. Por ejemplo, personajes como Kings Flame, Fuoco y The Survivor pueden meterse en el mar.

Es mejor, entonces, que tus Células de Pulso (léase: Estus Flask) se repongan cuando las reinicias en un observador de estrellas, pero también ofrecen una zanahoria durante el combate, incluso cuando se te acaba. Cuando tus células se hayan agotado, puedes recuperar la última, pero golpeando con éxito a los enemigos, animándote a perseverar y no perder la esperanza, al mismo tiempo que te enseña que no tiene mucho sentido conservar la última: también puedes usarla y Intenta recuperar otro lanzando algunos golpes.

(Image credit: Neowiz)

Otros ajustes y funciones ayudan a completar el conjunto de funciones de Lies of P y su propia versión del género. Por ejemplo, si bien no hay un mapa de Krat para consultar ni una lista de misiones para verificar, estos se compensan un poco con consejos y sugerencias útiles integrados en el HUD y los menús. Por ejemplo, si tienes algo sobre lo que necesitas hablar con alguien, una foto de perfil de la cara de ese NPC estará al lado de la ubicación en el menú, y si no sabes cuánto Ergo necesitas para subir de nivel, no temas, ya que el contador en la parte superior derecha de la interfaz de usuario cambiará de blanco a azul.

El juego lleva con orgullo la sangre, el aceite y los harapos de sus inspiraciones en la manga y rascará las picazones más profundas de los fanáticos de los juegos soulsborne. Si bien influencias tan fuertes y casi manifiestas significan que no hay mucha innovación innovadora aquí, Lies of P ejecuta lo que se propone hacer increíblemente bien. Toda su mecánica está engrasada de la manera correcta, sus elementos decorativos pulidos hasta obtener un brillo reluciente y sus complejos jefes son tan desafiantes como cabría esperar de una máquina tan bien hecha y tan altamente afinada: Lies of P es una máquina muy bien hecha, suave y elegante juego tipo souls.

Funciones de accesibilidad

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Neowiz) (Crédito de la imagen: Neowiz) (Crédito de la imagen: Neowiz) (Crédito de la imagen: Neowiz) (Crédito de la imagen: Neowiz)

Solo hay funciones de accesibilidad bastante básicas en Lies of P. Si bien los subtítulos están presentes y puede cambiar la asignación de botones y algunas configuraciones comunes de la cámara, no hay funciones ni opciones de accesibilidad adicionales presentes. La mayoría de las opciones se basan en el audio, la imagen y la configuración típicos que se encuentran en los juegos.

¿Cómo reseñamos Lies of P?

Jugamos Lies of P en PS5 y acumulamos más de 30 horas. Probamos varias temporadas tanto con su modo de rendimiento como con su modo de calidad, siendo el primero muy superior y más apropiado para el flujo y el combate de Lies of P. No hubo ningún problema de rendimiento durante el tiempo de juego.