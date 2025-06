Xbox Games Showcase 2025: todo lo revelado, en el evento más importante del año de Xbox

Ya sea que seas un devoto fanático de Xbox o simplemente quieras ver las revelaciones de algunos de los juegos más emocionantes que se avecinan, valió la pena sintonizar Xbox Games Showcase.

Este evento formó parte del Summer Game Fest 2025 y tuvo lugar después del evento principal del día anterior. Entre las principales novedades se encuentran el anuncio de Persona 4 Revival , Grounded 2 y Call of Duty: Black Ops 7 .

También hubo muchos juegos más pequeños y geniales, como Mudang Two Hearts , There are no Ghosts at the Grand y At Fate's End . ¡Por fin supimos de las próximas consolas portátiles Xbox, las Xbox Asus ROG Ally y Asus Rog Ally X, que se rumoreaban desde hacía tiempo!

Continúe leyendo para obtener una lista completa de todo lo mostrado, además de reacciones en vivo a medida que sucedía.

Todo lo anunciado en el Xbox Games Showcase

Aquí la lista de todo lo importante que se reveló en el Xbox Games Showcase de junio de 2025.

The Outer Worlds 2, 29 de octubre

High on Life 2, invierno de 2025

Resonance: A Plague Tale Legacy

Xbox Asus ROG Ally y Asus Rog X

The Blood of Dawnwalker 2025

Super Meat Boy 3D, 2026

Ninja Gaiden 4, 21 de octubre de 2025

Indiana Jones y : La Orden de los Gigantes, 4 de septiembre de 2025

Beast of Reincarnation 2026

Clockwork Revolution, llegará a su debido tiempo

Grounded 2, 29 de julio (Avance del juego)

Cronos The New Dawn, finales de 2025

Aphelion, 2026

There are no Ghosts at the Grand, 2026

Age of Mythology Retold - Heavenly Spear, Otoño de 2025

Mudang Two Hearts, 2026

Planet of Lana 2: Children of the Leafa, 2026

Fallout 76: Gone Fission

Solo Leveling Arise Overdrive, 2025

Aniimo, 2026

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, 11 de julio

At Fate's End, 2026

Gears of War Reloaded, 26 de agosto

Persona 4 Renacimiento

Sea of Thieves Smuggler's Tide (actualización), agosto de 2025

Invincible VS, 2026

Final Fantasy 7 Remake y Final Fantasy 16 llegarán a Xbox

Keeper, 17 de octubre de 2025

Call of Duty: Black Ops 7, 2025

