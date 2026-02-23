Neuromancer es justo lo que necesitamos para darnos un golpe oscuro de ciencia ficción mientras esperamos Cyberpunk 2

Cyberpunk 2077 ha sido un viaje increíble, tras su lanzamiento en tal estado que Sony lo retiró de la PlayStation Store. Pero el enorme trabajo de CD Projekt Red, la gran actualización 2.0 y la magnífica incorporación del DLC Phantom Liberty (contenido descargable) hicieron que el juego renaciera de las cenizas de las reseñas como un fénix virtual de neón.

Y, por mi parte, me encantó Cyberpunk 2077 en su versión renovada, tras finalmente ver los créditos finales y el DLC tras más de muchísimas horas "viviendo" en Night City.

También había que ver Edgerunners de Netflix, con lo cual me hizo sumergirme profundamente en Cyberpunk 2077 en 2024 y 2025.

Así que ahora me queda esperar a ver qué viene después, con una secuela de Cyberpunk que seguramente llegará dentro de algunos años.

Si eres como yo y buscas algo puramente ciberpunk para llenar el vacío del Cyberpunk , tengo una recomendación para ti...

No, no es otro juego ni una película ni una serie, sino un libro. Y el libro es Neuromancer .

Entra en la matrix... pero diferente

Los grandes aficionados al ciberpunk probablemente conozcan el libro de William Gibson de 1984, que posiblemente impulsó el género. Pero aunque oí el nombre de pasada, desconocía un poco a Neuromancer .

Luego, cuando buscaba algo para mantener mi imaginación ocupada mientras camino o uso la excelente máquina de remo inteligente Hydrow , me encontré con la versión en audiolibro de Neuromancer en Spotify (también está disponible en Audible).

Después de sintonizarme con una gran cantidad de términos y jergas del universo, tal como lo hice con Cyberpunk 2077 , quedé enganchado.

Neuromancer me sumergió rápidamente en un mundo de futuro medio, donde los humanos usan la cibernética, las corporaciones tienen un poder enorme, las ciudades se extienden por todos los estados y la contaminación abunda, todo enmarcado con luces de neón y descripciones visuales del ciberespacio.

Para alguien que ha visto Blade Runner, las películas de Matrix o ha jugado todos los juegos de Deus Ex , Neuromancer casi podría parecer un tropo, hasta que te das cuenta de lo mucho que inspiró al género; el ciberespacio en Neuromancer se llama literalmente matrix.

Pero su influencia en Cyberpunk 2077 fue sin duda enorme. Hay cibernética y tecnología que permiten acceder al ciberespacio o hackear dispositivos electrónicos, existe la opción de tener cuchillas retráctiles, existe una Ciudad Nocturna (solo que en este caso forma parte de un área urbana más amplia) y hay corporaciones con líderes casi inmortales. Y, por supuesto, existe la IA.

Gracias al tiempo que pasé con Cyberpunk 2077 , pude imaginar con más viveza las escenas y la tecnología descritas por el actor inglés Jason Flemyng en la versión del audiolibro, lo que hace más fácil sumergirse en el entorno y en la historia bastante retorcida que avanza a un ritmo bastante rápido.

Como puro combustible para la imaginación, es genial. Pero la narrativa también es cautivadora, contada desde la perspectiva del hacker fracasado Case, quien fácilmente podría ser un personaje secundario atractivo en una misión Cyberpunk .

Así que permítanme recomendar de todo corazón Neuromancer como una gran solución provisional entre Cyberpunk 2077 y su secuela, o incluso el juego 2.5D con temática cyberpunk Replaced , cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de abril.

¿Del ciberespacio al espacio real?

También creo que Neuromancer nos da una pista de hacia dónde podría dirigirse Cyberpunk a continuación.

Ok, advertencia de spoiler sobre el final de Cyberpunk 2077 y una parte de Neuromancer .

Si decides no dejar que Johnny Silverhand se apodere de la mente y el cuerpo de V en uno de los finales de Cyberpunk 2077 , V terminará tomando un transbordador hasta el Palacio de Cristal, una enorme estación espacial orbital, con lo que parece ser el objetivo de realizar una forma de robo de datos.

En Neuromancer, la acción principal de la historia ocurre en la gran estación espacial orbital de Freeside, donde Case y un equipo intentan liberar una IA de los grilletes virtuales de la poderosa familia/organización Tessier-Ashpool.

Con eso en mente, puedo ver totalmente que una parte de Cyberpunk 2 se desarrolla en el Palacio de Cristal, aunque se ha indicado fuertemente que el juego tendrá una ciudad principal para explorar.

Siento que CD Projekt Red tiene la capacidad creativa y el diseño de niveles para hacer una estación espacial realmente intrigante con todo tipo de sistemas para jugar y baja gravedad con la que jugar; tal vez en la línea de algunas de las estaciones espaciales de Starfield , solo que mucho más interesante y con una interactividad más dinámica.

Por supuesto, esto no es más que una especulación divertida, aunque suficiente para estimular la emoción de algunas sinapsis en mi cerebro.

Pero aunque me equivoque, lean o escuchen Neuromancer . Y cuéntenme en los comentarios si ya lo conocen y qué les gustaría ver en Cyberpunk 2 .