Reseña. Starfield - Muy profundo en el espacio

Platforma donde lo reseñamos: Xbox Series X

Disponible en: PC, Xbox Series X|S

Fecha de lanzamiento: Acceso anticipado 1 de septiembre, estreno mundial: 6 de septiembre

Starfield quiere elegirte como protagonista de una nueva serie de ciencia ficción de misterio. Ya sea Firefly, The Mandalorian, Stargate o cualquier versión de Star Trek que te guste, Starfield lo tiene cubierto. El juego de rol también se disfruta mejor así; como una caja de entretenimiento liviana y bien diseñada que te permite interactuar con el mundo que te rodea de la forma que más te convenga.

Es todo un logro. Si bien algunas situaciones requerirán un rápido dedo en el gatillo o una pelea de perros orbital, a menudo eres libre de explorar a tu propio ritmo y resolver los problemas a tu manera. Preferimos viajar con un jetpack y solucionar todos los problemas con una pistola láser, pero si quieres intentar persuadir a la gente o incluso forjar una nueva vida lejos de la historia principal del juego, administrando recursos entre puestos de avanzada y ganando dinero, puedes hacerlo. Varios de estos caminos incluso se pueden combinar, algo que esperamos que la mayoría de los jugadores hagan en su primera partida mientras se familiarizan con el juego.

El último juego de rol de Bethesda Game Studios resultará familiar para los fanáticos en 3D de Fallout e incluso para el eterno favorito de fantasía The Elder Scrolls V: Skyrim. La oferta aquí es mucho más pulida y hay notablemente menos errores de los que muchas cuentas de memes te harían creer. En última instancia, aquí hay todo un universo en el que los jugadores pueden sumergirse.

Explorando el campo

Pero no lo harás solo. Starfield te presenta como el capitán de una nave estelar y poco a poco irás acumulando personas para tripular tu nave, acompañarte mientras exploras e incluso dotar de personal a tus puestos de avanzada. Si bien la mayor parte de la escritura en Starfield es algo irregular, los personajes acompañantes están desarrollados y son lo suficientemente interesantes como para viajar por el universo.

Puedes contratar a tus futuros amigos espaciales en los bares, pero también obtendrás un flujo regular de reclutas de la historia principal del juego o de las misiones secundarias. Muchos personajes de Starfield buscan un poco de esperanza y algo nuevo. A menudo, tu llegada trae esa esperanza y luego puedes optar por agregarlos a tu tripulación; si pueden obtener su nueva vida depende de si los agregas a tu equipo A de salto de galaxias o los asignas para supervisar la producción de agua en un mundo muerto.

Si están en el barco, obtendrán una entrada para el evento principal. Construir naves espaciales es una parte de Starfield que se siente expansiva e, incluso en un controlador, alternar la energía entre los diferentes sistemas de tu nave es fácil de hacer pero se siente sorprendentemente complejo. La forma en que las partes de tu nave cobran vida lentamente a medida que enciendes varios sistemas es satisfactoria, la forma torpe en que avanzas a través del espacio hace que las peleas se sientan tensas, los láseres y las balas balísticas rebotan en tu escudo mientras vigilas el casco tan importante. fortaleza.

Incluso existe el sigilo basado en naves, en el que cortas la energía de todos los sistemas de tu nave y avanzas lentamente con la esperanza de evitar ser detectado. Cuando esto sale mal, y probablemente así sea, te involucrarás en peleas aéreas que resultan emocionantes pero también mecánicamente complejas. Ajustar los niveles de poder de tus escudos y armas para tratar de obtener una ventaja en las peleas se siente crujiente y satisfactorio, mientras que también puedes abordar naves inutilizadas y tomarlas para ti mismo si así lo deseas, lo que hace que el combate espacial sea una distracción satisfactoria para las peleas alrededor del planeta. .

Por el contrario, el combate en el mundo se siente muy similar a Fallout 4 o Fallout: New Vegas, aunque muchos planetas tienen su propia gravedad y la adición de paquetes de impulso: un jetpack, lo que demuestra que una rosa con cualquier otro nombre huele igual de dulce, proporcionando la Rose es un jetpack, lo que significa que los tiroteos se sienten muy diferentes a la mayoría de los otros juegos. Si quieres fingir ser Boba Fett, puedes hacerlo. De hecho, lo hacía con bastante regularidad.

Desafortunadamente, los enemigos se sienten esponjosos y, a menudo, bombearás ronda tras ronda contra un oponente sin mucha respuesta. El combate a menudo parece bastante liviano, pero se puede mejorar con algunas habilidades que aumentan el daño.

Habilidades, para pagar las cuentas

El sistema de habilidades de Starfield es una de nuestras partes favoritas del juego. Puedes comprar habilidades en el orden que quieras y algunas de ellas desbloquearán nuevas mecánicas de juego: la habilidad de sigilo te brinda un medidor de detección para ayudarte a esconderte, mientras que la habilidad de apuntar te permite usar los sistemas de armas de tu nave para apuntar a partes individuales. de un barco. Usa estas habilidades lo suficiente y terminarás su desafío (matar enemigos con una pistola, crear objetos, recibir ataques furtivos) y luego podrás comprar el siguiente nivel de la habilidad que te brindará aún más beneficios.

Hay varias familias de habiliades y puedes progresar lentamente a través de ellas, y es muy claro ver cómo estos diferentes árboles pueden cruzarse para crear situaciones únicas. Mi personaje comenzó con habilidades en el habla, pistolas y pilotaje, pero rápidamente me encontré enfocándome en la investigación, adquiriendo competencia con armas cuerpo a cuerpo.

Al acoplarme a una estación espacial que no respondía a mis llamadas, me encontré en medio de un tiroteo en gravedad cero en un casino espacial. Mientras los espaciales descendían sobre mí de todos lados, las balas de mi pistola derribaban cuerpos y accesorios que volaban a través de la estación mientras usaba un paquete de refuerzo para flotar a través de la estación y superar a mis enemigos.

Hay algunos juegos sobre los que simplemente no querrás escribir reseñas. Starfield es, desafortunadamente, uno de ellos debido al peso de las expectativas, los fanáticos claman por saltar a una nave espacial y arrojarse a la vasta negrura del espacio. Hay algo en el espacio que parece hacer esto con la gente: basta con mirar No Man's Sky o Star Citizen, ambos juegos sobre hacer piruetas a través del vacío que han sido victimizados y adorados por la gente en igual medida. Escribir sobre Starfield, entonces, es una especie de cáliz envenenado. Si es malo, la gente se pondrá de mal humor. Si es bueno, la gente se pondrá de mal humor. No estamos seguros de cómo reaccionará la gente ante la realidad: que Starfield es competente y está bien hecho, pero tiene los mismos ojos sin vida que los extraños NPC's que habitan en sus extensas ciudades.

Starfield no es como esos otros juegos espaciales: hay un universo completo para explorar, pero el espacio de juego aquí en realidad está dividido en muchos pedazos pequeños. No volarás tu nave desde la órbita hasta el planeta, y ni siquiera podrás usar tu nave para moverte por el planeta. Hay miles de mundos diferentes para explorar, pero muchos de ellos son áridos y no sirven más que para reunir recursos en caso de necesidad, el planeta puede proporcionar una plataforma para tu construcción, pero muy poco más. En la Tierra, tampoco puedes explorar lo quieras o no: los planetas están divididos en pequeños paquetes de tierra para que puedas recorrerlos. Rara vez notarás que el universo está dividido en estas viñetas: viajarás rápido mucho más a menudo y en todo nuestro tiempo de juego nos hemos encontrado con este problema una o dos veces.

Para algunos, será un error imperdonable: un juego de mundo abierto dividido por barreras de peaje en la pantalla de carga. Si eres tú y estás enfadado, el consejo es que lo superes. No afectará que disfrutes el juego. Casi ninguno de los pequeños escrúpulos en Starfield afectará que sea disfrutable.

Una empresa titánica

(Image credit: Bethesda)

Pudimos haber pasado otras 100 horas con Starfield y todavía no estoamos seguros de haber logrado verlo todo. Sin embargo, las 40 horas que pasamos con el juego nos dejaron seguros de que es un juego bien hecho por personas que realmente quieren ofrecer el tipo de juego de rol para el que la mayoría de los desarrolladores ya no pueden encontrar recursos. Es titánico, y es fácil de ver ya sea que estés corriendo a través de una tundra helada tratando de escapar de arañas alienígenas o navegando por un campo de asteroides fracturado.

Pero algo nos preocupa respecto al alma del juego, que está en gran medida ausente. Esta alma, arrebatada en algún momento cuando la multitud de sistemas de Starfield se colocaron en su lugar, no es algo que puedas tocar, pero es a lo que he llegado a culpar por el hecho de que Starfield está casi completamente sin carácter. Hay un universo entero para explorar y puedes ir a cualquier parte, pero nada parece estar en ninguna parte.

Las ciudades y los planetas pueden tener una estética diferente, pero a menudo parecen el mismo lugar. Las brillantes agujas de la Nueva Atlántida y el ciberpunk neón no podrían verse más diferentes, pero se sienten como el mismo lugar una vez que te has adaptado a la apariencia. En última instancia, Starfield parece un juego hecho para capturas de pantalla. Incluso tiene un gran “momento Oblivion” cuando sales de las minas que actúan como tutorial. Lamentablemente, en el juego es raro encontrar algo realmente impresionante. Aquí hay una amplia gama de ciencia ficción, pero parece como si se hubieran pulido los bordes más ásperos, y lo que hay aquí es divertido aunque aburrido, lo suficientemente competente como para que rara vez haya un paso en falso, incluso cuando buscas llegar al fondo de cada misterio. el juego te lanza.

Hemos disfrutado el tiempo que he pasado con el juego y espero que decenas y decenas de personas lo jueguen durante años. Hay mucho aquí para capitanes dispuestos que quieran explorar cada estación diferente, inspeccionar y mapear cada mundo. Para nosotors, pues nos quedaremos mirando desde el suelo, preguntándonos si hay una versión más interesante del juego en algún lugar de las estrellas.

Funciones de accesibilidad

Selección no muy robusta en este apartado. Puede activar los subtítulos para el diálogo y el juego en general y también ajustar el tamaño del texto en los menús de Starfield, pero por lo demás, las opciones de accesibilidad solo le ofrecen la posibilidad de abrir miras (apuntar hacia abajo) como una opción de alternancia en lugar de requiriéndole que lo sostenga.

Una oferta decepcionante para un juego con tanto tiempo y dinero invertido.

¿Cómo lo reseñamos?

(Image credit: Bethesda / Microsoft)

Jugamos 45 horas de Starfield en Xbox Series X, con un televisor compatible con 4K HDR, jugando con un controlador inalámbrico Xbox Elite Series 2. Durante la sesión de juego, hicimos una historia principal y luego decidimos explorar algunos mundos aleatorios y responder algunas balizas de socorro, aparentemente con el objetivo de conseguir suficiente dinero para comprar una enorme nave espacial.

Al final desperdiciamos ese dinero instalando los cañones láser más grandes de todos los tiempos en mi nave espacial, pero no nos arrepentimos de nada.