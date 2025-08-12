Se han publicado las notas del parche para la actualización 1.021 de Monster Hunter Wilds.

La importante actualización añade contenido ampliado para el final del juego, misiones de alta dificultad, monstruos de 9 estrellas, cambios en las armas y mucho más.

El director del juego, Yuya Tokuda, también se ha disculpado por el mal rendimiento del juego y ha dicho que se están preparando mejoras adicionales.

¡Atención! Es momento de conocer todos los detalles sobre las notas del parche de la gran actualización 1.021 de Monster Hunter Wilds, pero eso no es todo, también se reveló un mensaje del director del juego respondiendo a algunas de las preocupaciones de los usuarios sobre el rendimiento.

La Actualización de Título 1.021 llegará mañana, 13 de agosto (12 de agosto a las 7:30 PM PT / 03:30 PM BST) y, según confirman las notas del parche, pesará aproximadamente 3 GB en PS5, 2 GB en Xbox Series X y Xbox Series S, y 2 GB en Steam, pero 6 GB si se tiene instalado el High Resolution Texture Pack.

Tal como Capcom había anunciado previamente, la expansión del contenido endgame que originalmente estaba planeada para la Actualización de Título 3 se adelantó y llegará con la 1.021, incluyendo nuevas misiones de alta dificultad y la aparición de monstruos templados de 9 estrellas en el campo para rangos de cazador (HR) 100 o superior.

Estos monstruos de 9 estrellas incluyen: Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra, Jin Dahaad, Gore Magala, Arkveld, Mizutsune, Lagiacrus y Seregios.

Además, las versiones normal y templada de Rey Dau y Nu Udra ahora aparecerán en Wounded Hollow a HR 100 o más. También se han ajustado las tasas de aparición de monstruos a HR 100 o superior, aumentando ligeramente la frecuencia de los monstruos estándar.

Junto con estas novedades destacadas, se han agregado ajustes para varias armas. Capcom planeaba inicialmente ajustar cinco tipos de armas en este parche, pero decidió ampliar el alcance a un total de 11 tipos.

Estos cambios aplican a armas como la Lanza, Glaive Insecto, Espada y Escudo, y Hacha Cargada, la cual ha recibido un aumento de daño base en ataques múltiples mientras está en Power Axe Mode.

También se ha añadido un nuevo objeto de valoración llamado Glowing Stone como recompensa en misiones con monstruos de 9 estrellas, que puede transformarse en un Talismán Evaluado con habilidades asignadas de manera aleatoria.

With the imminent arrival of Ver. 1.021, #MHWilds Director Yuya Tokuda is here to share his latest message with the community, including:🟢 Expanded Endgame🟢 9★ Monsters & Talismans🟢 Weapon Balance & QoL🟢 Optimisation🟢 +more!👉 https://t.co/VqdPRqE6t8 pic.twitter.com/9C9O79G8e7August 12, 2025

La actualización 1.021 llega después de la Actualización de Título 2, la cual abordó el problema de compilación de shaders que había estado provocando bajo rendimiento en PC desde el lanzamiento del juego.

A pesar de esto, el título sigue teniendo una calificación de “Mayormente negativa” en Steam, lo que supone una ligera mejora frente a su anterior valoración de “Extremadamente negativa”.

El director de Monster Hunter Wilds, Yuya Tokuda, ha compartido ahora un mensaje a la comunidad junto con las notas del parche, disculpándose por el estado actual del juego y prometiendo que las correcciones están en camino.

“Muchas gracias por jugar Monster Hunter Wilds. Y también un gran agradecimiento a todos los cazadores que han estado compartiendo sus comentarios y solicitudes sobre el juego”, dijo Tokuda. “Todo el equipo de desarrollo está revisando cuidadosamente sus comentarios y trabajando arduamente para implementar mejoras y ajustes.

Pedimos disculpas por el tiempo que puedan tardar algunas mejoras, pero estamos comprometidos a ofrecer una experiencia de juego más agradable y satisfactoria, por lo que agradecemos mucho su paciencia.”

Capcom indicó que está al tanto de varios errores, incluido un problema donde el juego puede cerrarse inesperadamente cuando un gesto de un jugador impacta a otro al mismo tiempo que ocurre un tipo específico de error de comunicación, y planea solucionarlo en el próximo parche.

Asimismo, la compañía planea introducir correcciones de optimización adicionales en el futuro para mejorar la estabilidad, especialmente en PC, incluyendo la reducción de carga de CPU en la Actualización de Título 4 más adelante este año.

Aquí puedes leer las notas del parche completas.