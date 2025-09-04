Hollow Knight: Silksong supera los 110 000 jugadores en sus primeros 30 minutos en Steam, a pesar de los fallos masivos en la página de la tienda y la increíble demanda

A pesar de los fallos en la página de la tienda, Hollow Knight: Silksong superó los 100 000 jugadores en Steam en menos de media hora.

Los que han podido comprar y descargar el juego en Steam son los primeros en jugarlo y han alcanzado un pico de 100 000 jugadores.

Sin embargo, muchos siguen teniendo problemas con las tiendas digitales.

¡Increíble! Hollow Knight: Silksong está siendo todo un éxito, pues en menos de una hora de su lanzamiento superó los 110,000 jugadores activos en Steam (llegando a más de 350,000 jugadores activos horas después aproximadamente a las 11:00am hora CDMX).

Ha tardado mucho en llegar, pero la tan esperada secuela de Hollow Knight ya está disponible en PC y consolas; sin embargo, debido a caídas masivas, para muchos jugadores ha sido imposible comprar y descargar el juego desde Steam, la Nintendo eShop, Epic Games Store, Xbox o la PlayStation Store, por la abrumadora demanda.

A pesar del problema, varios jugadores afortunados han logrado hacerse con este indie estilo Metroidvania, y el título ya tuvo un inicio espectacular.

Al momento de escribir esto, Silksong cuenta con más de 111,873 (más de 350,000 alrededor de las 11:00 am hora CDMX) jugadores activos en Steam, según SteamDB, y el número sigue creciendo cada minuto. Incluso ya entró en el top 10 de los juegos más jugados en Steam, justo detrás de Helldivers 2.

La situación también ha afectado al propio sitio web de la base de datos, que no ha podido mostrar las cifras actualizadas de los gráficos. Actualmente está inestable y se ha caído en varias ocasiones al intentar recargar la página.

SteamDB también señaló que los jugadores pueden añadir Silksong al carrito directamente desde su web, si todavía tienen problemas para cargar la tienda de Steam.

Hollow Knight: Silksong ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Asus ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Su precio es de $19.99 USD / £16.75 (alrededor de $228 pesos mexicanos).

