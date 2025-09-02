El evento Beyond the Strand de Hideo Kojima se celebra este mes, con invitados especiales y novedades sobre futuros proyectos

Hideo Kojima presentará este mes el evento "Beyond the Strand"

Tendrá lugar a finales de septiembre y ofrecerá un adelanto de sus proyectos futuros

También se ha confirmado la asistencia de invitados especiales

¿Eres fan de Death Stranding y el trabajo de Hideo Kojima? De ser así, te tenemos noticias increíbles.

Los fans de Death Stranding y su secuela ambientada en Australia deberían apartar un espacio en sus agendas para finales de septiembre, ya que el desarrollador Hideo Kojima anunció que organizará un evento especial.

Según informó IGN, el evento, conocido como “Beyond the Strand”, será presentado por Kojima y busca celebrar una década de independencia de su estudio Kojima Productions. El encuentro presencial está programado para el 23 de septiembre en TOHO Cinemas Roppongi Hills, en Tokio, Japón. Bastante cerca del Tokyo Game Show, y los fans de todo el mundo podrán seguir la transmisión en vivo desde la comodidad de sus casas.

También puede que valga mucho la pena verlo en directo. Habrá algunas apariciones de invitados, pero lo más importante es que “ofrecerá un vistazo a futuros proyectos”. La información es bastante vaga, sí, pero Kojima Productions tiene al menos dos proyectos destacados en camino: Physint y el juego de terror OD, en el que el estudio trabaja junto al director de cine Jordan Peele.

Prácticamente no se sabe nada de ninguno de los dos títulos, más allá de un breve teaser de OD mostrado en The Game Awards 2023. Además, siempre existe la posibilidad de que se anuncie nuevo contenido o una expansión para Death Stranding 2: On the Beach, así que sin duda será un evento que valdrá la pena seguir en vivo.

Finalmente, para quienes quieran asistir de manera presencial, se está realizando una lotería oficial que sortea boletos para el evento. Normalmente, una entrada costaría alrededor de 7,700 yenes (unos 50 dólares). Por supuesto, solo deberían participar quienes puedan trasladarse a Tokio o vivan cerca de la zona.

