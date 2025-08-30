HoYoverse anuncia “Luna I”: el inicio de un nuevo arco en Genshin Impact

¿Eres fan de Genshin Impact? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues HoYoverse anunció el nuevo capítulo para el querido juego.

La versión «Luna I», «Canción lunar: Transición», que llegará el 10 de septiembre. Esta actualización da el comienzo de la serie de versiones «Canción lunar», de un año de duración, en la que se introduce la próxima gran región Nod Krai y se revela más información sobre la misteriosa luna de Teyvat. Los jugadores se verán envueltos en crecientes conflictos entre facciones, conocerán a tres nuevos compañeros de Nod Krai y dominarán el antiguo poder de la luna en sus exploraciones y combates.

Version "Luna I" "A Dance of Snowy Tides and Hoarfrost Groves" Trailer | Genshin Impact - YouTube Watch On

Cuando los jugadores concluyan su viaje por Natlan, podrán zarpar hacia el norte para explorar los tres territorios insulares de Nod Krai y conocer a sus habitantes. En las nuevas misiones de Arconte, los viajeros se unirán a Lauma, de los Descendientes Lunaescarcha, en la lucha contra los Fatui, lucharán junto a Flins contra la implacable Cacería salvaje y encontrarán nuevos aliados en la Villa Nasha. El complot de los Fatui para hacerse con el poder de la luna sale a la luz con la llegada de otro miembro de Los Once de los Fatui, Sandrone, La Títere. Entretanto, Colombina, conocida en el pasado como La Damisela de Los Once de los Fatui, ha regresado a su lugar de nacimiento en Nod Krai, donde es venerada como la Doncella Lunar. Encontrarse con ella puede concederles poderosas bendiciones para su viaje. Para comenzar de inmediato su aventura en Nod Krai, pueden desbloquear la región completando la historia principal de Mondstadt y alcanzando el Rango de Aventura 28, o completando la historia principal de Liyue para experimentar las nuevas misiones de Arconte.

En Nod Krai, un antiguo poder elemental conocido como kuuvahki impregna esta tierra, dando forma tanto a su terreno como a sus seres vivos. Los jugadores pueden recurrir a este poder, oculto en plantas, mecanismos e incluso en la propia tierra, para superar los desafíos de la exploración.

También pueden transformarse en una forma de vida elemental única llamada kuuhenki, que se desliza velozmente por masas de aire pequeñas y vías kuuhenki. En combate, el kuuvahki se manifiesta tanto en enemigos como en aliados, obligando a los viajeros a idear estrategias específicas para derrotar a los enemigos, y otorgando a ciertos personajes la capacidad de desencadenar Reacciones Lunares especiales.

En la versión «Luna I», tres nuevos personajes de Nod Krai se unirán a la lista de personajes jugables.

Lauma, Cantalunas y portadora de un catalizador, es el personaje de 5 estrellas que introduce la nueva reacción de Florecimiento Lunar con sus poderes Dendro. Utiliza el rocío de la espesura, un recurso especial generado a partir de la reacción de Florecimiento Lunar, para aumentar el daño relacionado con las reacciones de Florecimiento del equipo. Gracias a su vínculo único con los animales, puede incluso adoptar una forma mitad humana y mitad ciervo para esprintar y saltar con agilidad. Flins, personaje de 5 estrellas portador de una lanza, utiliza el elemento Electro para desencadenar ataques de Electrocargado Lunar, que pueden ser devastadores con un solo golpe o con una tormenta de lanzas. Como Lamparero experimentado, también puede escuchar los susurros de la Cacería salvaje durante la exploración. Asimismo, Aino, personaje Hydro de 4 estrellas, portadora de un mandoble y creadora de Ineffa, trae consigo tanto su ingenio mecánico como la calidez del hogar. Su taller y sus inventos, incluido la máquina de combate con forma de pato, Puñopato, añaden nuevas y divertidas interacciones a la aventura. Los jugadores podrán reclutar a Aino de forma gratuita progresando en las nuevas misiones de Arconte de Nod Krai.

La nueva función de "Puntos de encuentro" permitirá a los jugadores adentrarse en la vida cotidiana de sus compañeros. Podrán revivir las leyendas de los Descendientes Lunaescarcha con Lauma, explorar el bullicioso Taller de Krumkake Cling-clang con Aino e Ineffa, o descubrir las historias largamente guardadas de los Lampareros en casa de Flins. En la primera mitad de la versión «Luna I», debutará Lauma y regresará Nahida en sus respectivos gachapones, y estará disponible un gachapón recopilatorio con la temática de Sumeru. En los gachapones promocionales de la segunda mitad, llegarán Flins y Aino, y regresará Yelan.

Nuevas optimizaciones y recompensas harán que su aventura sea aún más fluida. La EXP de Aventura ahora se puede obtener por medios más diversos, lo que acelera el progreso de aumento del Rango de Aventura. Además, se añadirán materiales de recolección en las recompensas del Pase de Batalla. En esta versión, podrán previsualizar por adelantado el atributo secundario bloqueado de los artefactos y guardar más equipos predeterminados en las configuraciones del equipo. El mayor cambio viene con la introducción de la Stella Fortuna sin dueño, un objeto convertido de las Stellas Fortuna obtenidas de los personajes de 5 estrellas con el nivel de constelación al máximo, que lleva a los personajes a superar su límite de nivel hasta el nivel 100. Y para celebrar tanto la actualización como el 5.º aniversario de Genshin Impact, hemos preparado toda una serie de recompensas: un personaje de 5 estrellas del gachapón permanente de su elección gratis, Destino entrelazado ×10 en el evento de inicio de sesión, Protogema ×1600 enviado por correo interno del juego, dos artilugios especiales con temática de Nod Krai y mucho más.

Además, Genshin Impact ha anunciado más detalles sobre Edén Miliastra, el esperado modo de juego UGC que permitirá a los jugadores crear y disfrutar de escenarios creados por otros jugadores.

Equipado con la herramienta de edición Miliastra Sandbox, con la que los creadores podrán aprovechar los sistemas y recursos existentes de Genshin Impact para diseñar y compartir una amplia variedad de experiencias novedosas, desde simulaciones y juegos de fiesta hasta desafíos de supervivencia y mucho más. A partir de la versión «Luna II», estará disponible Edén Miliastra para expandir de una forma nueva y audaz la jugabilidad de Genshin Impact.

A partir del 10 de septiembre, la versión «Luna I» de Genshin Impact invita a los jugadores a embarcarse en un viaje iluminado por la luz de la luna a través de Nod Krai. Con las función de almacenamiento sincronizado y el modo multijugador, los jugadores podrán disfrutar de su aventura en PlayStation, Xbox, PC, Android e iOS. El juego ha sido clasificado T para Adolescentes por la ESRB en PS5, Xbox, PC y Google Play, y 12+ en iOS. P