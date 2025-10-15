Los nuevos lentes de realidad virtual Android XR de Samsung saldrán a la venta el 21 de octubre y ya puedes reservar los tuyos

Samsung celebrará un evento virtual el 21 de octubre para presentar un dispositivo Android XR.

Los compradores que reserven uno ahora pueden obtener un crédito de 100 dólares para otros productos de Samsung.

Samsung, junto con Qualcomm y Google, lleva meses dando pistas sobre el Proyecto Moohan.

Es oficial, Samsung anunció la llegada de sus nuevos lentes de realidad extendida con Android XR.

El nuevo dispositivo, posible competidor del Apple Vision Pro, actualmente denominado Proyecto Moohan, se dará a conocer el 21 de octubre a las 10 p. m. EDT (o a las 11 a. m. del miércoles, hora de Corea, sede de Samsung) en un evento titulado Worlds Wide Open.

No sabemos mucho sobre el dispositivo ni sobre los planes de lanzamiento de Samsung, pero si ya te ha picado la curiosidad, puedes registrarte para comprar las gafas ahora y obtener una pequeña bonificación por tu confianza, sin ningún costo para ti.

Samsung lleva bastante tiempo dando pistas sobre el Proyecto Moohan, y el dispositivo hizo una aparición especial el mes pasado en la Qualcomm Snapdragon Summit... bajo un cristal, y lo probamos en Google I/O. Es de suponer que los nuevos cascos utilizarán el último chipset Snapdragon XR2 de Qualcomm, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre sus especificaciones y capacidades.

Esperemos que todas esas preguntas se respondan en una semana, porque Samsung está lista para empezar a cobrar por estos cascos. Si reservas unos Moohan (que probablemente no será el nombre definitivo de los cascos), Samsung te dará un crédito de 100 dólares para otros productos Samsung después de completar la compra.

(Image credit: Samsung)

Lo que sabemos sobre el Proyecto Moohan: ¡no mucho!

Eso nos dice varias cosas. Primero, que los productos reales estarán disponibles muy pronto. Samsung probablemente no ofrecería un bono de preventa para un producto que no estará disponible hasta el próximo año. ¿Estará disponible el nuevo visor el 21 de octubre? Espero que sí, pero si no es así, seguramente estará listo para la temporada de compras navideñas.

Segundo, ahora tenemos una mejor idea de cuánto podría costar Project Moohan, o más bien, de lo que no costará. Es decir, no será barato. Samsung no daría un bono de $100 dólares por un visor que costara $500 y que compitiera con el Meta Quest 3. Este será un visor XR más caro y, con suerte, más potente.

Los resultados de Project Moohan también marcarán el lanzamiento de Android XR, la nueva plataforma de Google para el desarrollo de software XR. No sabemos mucho sobre las aplicaciones y funciones que debutarán con Android XR, pero podemos asumir que Samsung será el primero de muchos socios en fabricar dispositivos con Android XR, tal como ocurrió con Android.

Cuando hablamos de XR, normalmente nos referimos a una mezcla de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR). Esta última usa cámaras para colocar objetos virtuales en tu entorno real. Por supuesto, los lentes inteligentes son considerados el santo grial del desarrollo de hardware XR.

Hasta ahora no hemos visto lentes inteligentes entre las noticias y pistas sobre Project Moohan, pero es posible que pronto sepamos más, o incluso veamos los primeros lentes inteligentes de Samsung la próxima semana.

El evento Worlds Wide Open será virtual, así que podrás verlo en el canal de YouTube de Samsung, aunque no se transmitirá en vivo. Intentaremos probar el nuevo visor Android XR de Project Moohan tan pronto como sepamos su nombre definitivo —si no antes—, así que vuelve la próxima semana para ver si hay más novedades.