Los lentes de Google con Android XR aterrizarán en 2026, y mi única queja es que no se lancen antes

Sin duda, los lentes inteligentes Ray-Ban Meta son uno de los mejores gadgets de los últimos años, incluso en México, por ello, parece que Samsung y Apple están planeando lanzar sus propios lentes Android XR y Apple XR.

La semana pasada pudimos echar un primer vistazo a las gafas Android XR durante una charla TED organizada por el jefe de realidad aumentada y realidad extendida de Google, Shahram Izadi.

Las gafas son significativamente más pequeñas que los auriculares Android XR Project Moohan en los que colaboran Google y Samsung (vía Axios), y puedes ver los auriculares detrás de él en una estantería para hacerte una idea de la diferencia de tamaño.

