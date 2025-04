Google Messages incorpora un botón de cancelación de suscripción para combatir el spam... ¡por fin!

¿Odias al igual que todos recibir mensajes de spam y no poder hacer nada? Esto no volverá a pasar gracias a una nueva herramienta de Google Messages.

Android Authority ha descubierto que ha empezado a aparecer una nueva opción en la parte inferior de algunos mensajes, que dice «cancelar suscripción para dejar de recibir mensajes». Tócala y te aparecerán opciones preguntándote por qué quieres darte de baja, con las opciones «no suscrito», «demasiados mensajes», «ya no me interesa», “spam” u «otro».

Si seleccionas cualquiera de las tres primeras opciones, se enviará automáticamente el mensaje «BAJA», mientras que si seleccionas «otros», aparecerá una casilla en la que podrás rellenar más datos antes de enviar el mensaje “BAJA”, y si seleccionas «spam», tendrás además la opción de denunciar al remitente.

