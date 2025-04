¡Parece que Marvel no reveló todo sobre el cast de Avengers: Doomsday, pues las últimas imágenes filtradas del set de rodaje muestran algunos detalles emocionantes!

Las cámaras de la esperada película de Marvel empezaron a rodar a finales de marzo. Sin embargo, a pesar de los intentos del gigante del cómic por mantener todo en secreto, algunos fotógrafos furtivos han captado algunas imágenes de lo que se está rodando.

A continuación se muestran posibles spoilers de la próxima película de Los Vengadores. No sigas adelante si quieres evitarlos.

