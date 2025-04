¿iPadOS más parecido a macOS? ¿Qué opinas de la idea? Esperamos que te agrade la idea, pues de acuerdo con el filtrador de la marca de la manzana mordida, Mark Gurman confirmó que la compañía está planeando que esto suceda.

Gurman es muy respetado cuando se trata de filtraciones de Apple, por lo que aunque probablemente no tendremos ninguna idea oficial de cómo iPadOS 19 está tomando forma hasta el evento WWDC de Apple en junio, esto todavía podría ser una gran pista de la dirección que Apple está planeando tomar su sistema operativo para tabletas.

En su boletín semanal Power On para Bloomberg, Gurman afirma que «la actualización de este año se centrará en la productividad, la multitarea y la gestión de ventanas de aplicaciones, con la vista puesta en que el dispositivo funcione más como un Mac", y que Apple quiere que sus sistemas operativos (macOS, iPadOS, iOS y visionOS principalmente) sean más coherentes.

Como usuario del iPad Pro M4, esto es música para mis oídos. Desde que lo revisé el año pasado, he estado confundido por el iPad Pro. Fue el primer producto de Apple en venir con el chip M4, un potente hardware que ahora se encuentra más comúnmente en Macs y MacBooks (los anteriores chips de clase M sólo se utilizaban en los ordenadores Mac de Apple, en lugar de en las tabletas iPad).

Sin embargo, a pesar de ofrecer el tipo de rendimiento que cabría esperar de un MacBook, me pareció que la potencia del chip M4 se desperdiciaba en gran medida con el iPad Pro debido a que seguía utilizando iPadOS, y se limitaba a ejecutar apps simplificadas para iPad, en lugar de aplicaciones de escritorio completas.

Incluso si este cambio significa que no puedes ejecutar aplicaciones macOS en el iPad Pro, podría suponer una gran diferencia, especialmente en lo que respecta a la multitarea (ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y cambiar entre ellas). Si Apple lo consigue, el iPad Pro se convertirá en una verdadera alternativa al MacBook.

Sin embargo, hacer que iPadOS se parezca más a macOS también podría traer desventajas, así que he enumerado cinco razones por las que esto podría ser un gran movimiento - y tres razones por las que todo podría salir mal.

5 razones por las que hacer iPadOS más parecido a macOS es una gran idea

1. Significa que el iPad Pro tiene más sentido

(Image credit: Future)

La mayor victoria a la hora de hacer que iPadOS se parezca más a macOS es el potente iPad Pro. En cuanto al hardware, el iPad Pro es difícil de reprochar, con una pantalla impresionante, un diseño fino y ligero y componentes potentes.

Sin embargo, a pesar de su hardware de vanguardia, solo puede ejecutar aplicaciones de iPad. Por lo general, se trata de aplicaciones simples y sencillas que han sido diseñadas para ser utilizadas con una pantalla táctil. Estas aplicaciones también tienen que poder ejecutarse en iPads menos potentes.

Esto significa que las funciones avanzadas a menudo se dejan para la versión de escritorio de la aplicación, y cualquier mejora de rendimiento que los propietarios del iPad Pro obtengan sobre las personas que utilizan, por ejemplo, el iPad mini será modesta. Ciertamente, cuando utilizo el iPad Pro, tengo la sensación de que gran parte de su potencia y potencial están limitados por esto, por lo que gran parte del costoso hardware se desperdicia.

Hacer iPadOS más parecido a macOS podría -en un mundo ideal- llevar a la capacidad de ejecutar aplicaciones Mac en el iPad Pro. Como mínimo, podría significar que algunos diseñadores de aplicaciones hagan que sus aplicaciones para iPad vengan con una opción similar a Mac.

Si eso significa que la multitarea es más fácil, también será bienvenido. Una de las cosas que más me costó cuando intenté usar el iPad Pro para trabajar en lugar de mi MacBook fue tener varias aplicaciones abiertas a la vez y moverme rápidamente entre ellas. Cortar y pegar contenido entre aplicaciones era especialmente engorroso, a lo que no ayudaba que el navegador web que utilizaba (Chrome) fuera la versión móvil, que no admite extensiones.

Hacía que tareas que en un MacBook llevarían unos segundos fueran mucho más complicadas, un problema crítico que hizo que volviera rápidamente a mi MacBook Pro para trabajar.

2. Podría llegar justo a tiempo para los iPad Pro con M5

(Image credit: Shutterstock / Prathankarnpap)

Si, como se rumorea, este importante cambio en iPadOS se anunciará en el evento WWDC 2025 de Apple, entonces podría coincidir con la rumoreada presentación de un nuevo iPad Pro con el chip M5.

Aunque no estoy 100% convencido de un iPad Pro M5, viendo que Apple sigue lanzando dispositivos M4, el momento tendría sentido. Si Apple anuncia un iPad Pro aún más potente, entonces iPadOS, en su forma actual, se sentiría aún más limitado.

Sin embargo, si Apple anuncia tanto un nuevo iPad Pro M5 como una revisión de iPadOS para hacer uso de esta potencia, entonces podría ser muy emocionante. Y, dado que la WWDC es un evento dirigido principalmente a desarrolladores, podría ser una gran oportunidad para que Apple muestre el nuevo iPadOS y anime a los desarrolladores a empezar a crear aplicaciones que aprovechen al máximo el nuevo y mejorado sistema operativo.

3. Facilita a los propietarios de Mac la entrada en el ecosistema iPad

(Image credit: Future)

La mención de Gurman a que Apple quiere hacer más coherentes sus sistemas operativos es muy interesante. Uno de los grandes puntos fuertes de Apple está en su ecosistema. Si tienes un iPhone, es más probable que te hagas con un Apple Watch que con otro smartwatch, y eso significa que es posible que también tengas una suscripción a Apple Music y unos AirPods.

Hacer que iPadOS se parezca más a macOS (y a iOS y otros sistemas operativos de Apple) puede beneficiar tanto a Apple como a sus clientes.

Si un propietario de un MacBook decide comprar un iPad (el escenario soñado por Apple) y el software tiene un aspecto y funciona de forma similar, probablemente estará muy contento, ya que significa que su nuevo dispositivo le resulta familiar y fácil de usar. Y eso podría significar que compran aún más productos, que será de nuevo justo lo que Apple quiere.

4. Daría más identidad a iPadOS

(Image credit: Apple)

No sé tú, pero yo solo pienso en iPadOS como si fuera iOS (el sistema operativo de los iPhones) con iconos más grandes. Tal vez sea injusto, pero cuando el iPad se lanzó por primera vez, ejecutaba iOS, e incluso con el lanzamiento de iPadOS en 2019, solo hay un puñado de funciones y aplicaciones que no funcionan en ambos sistemas operativos.

Al hacer que iPadOS sea una combinación de iOS y macOS, significaría irónicamente que iPadOS se sentiría como un sistema operativo más único, y finalmente podría salir de la sombra proyectada por iOS mientras sigue beneficiándose de poder ejecutar casi todas las aplicaciones que se encuentran en la enorme biblioteca de aplicaciones del iPhone.

5. Podría significar que macOS se parece un poco más a iPadOS

(Image credit: Kaspars Grinvalds / Apple)

Las prestaciones de macOS para iPadOS podrían funcionar en ambos sentidos: ¿podríamos tener prestaciones similares a las del iPad en un Mac o MacBook? Hay cosas que iPadOS hace mejor, como ser más fácil de usar para los principiantes y convertir un iPad en una segunda pantalla para un MacBook cercano. Todo esto sería genial verlo en macOS.

Tener la opción de una interfaz más grande que funcione bien con pantallas táctiles podría incluso allanar el camino para uno de los dispositivos que más pide la gente a Apple: un MacBook con pantalla táctil.

3 razones por las que hacer iPadOS más parecido a macOS es una mala idea

1 . Podría complicar demasiado las cosas

(Image credit: TechRadar)

Una de las mejores características de iPadOS es su simplicidad, y aunque creo que esa simplicidad frena a un dispositivo como el iPad Pro, para los usuarios más casuales en su iPad, iPad mini o iPad Air, esa facilidad de uso es una gran ventaja.

Si iPadOS se pareciera más a macOS, podría encantar a los propietarios del iPad Pro, pero no perdamos de vista que el iPad Pro es un dispositivo de nicho demasiado caro para la mayoría de la gente. Las funciones similares a macOS en un iPad mini, por ejemplo, no tienen sentido, y Apple sería tonta si hiciera un cambio importante que molestara a la mayoría de sus clientes para complacer a unos pocos.

2. Podría causar una divergencia con iOS - y conducir a menos aplicaciones

(Image credit: Apple)

The iPad initially launching with iOS was an excellent decision by Apple, as it meant that people who had bought the new product had instant access to thousands of iPhone apps.

Aunque al principio no fue perfecto -algunas aplicaciones no funcionaban bien con la pantalla más grande del iPad-, probablemente fue mucho más fácil que si el iPad se hubiera lanzado con un sistema operativo completamente nuevo que luego necesitara que los desarrolladores crearan aplicaciones a medida para él.

Piénsalo así: si fueras un desarrollador de aplicaciones con recursos limitados (tanto de tiempo como de dinero), ¿crearías una aplicación para un sistema que ya tiene millones de usuarios o te arriesgarías a crear una aplicación para un producto nuevo con una base de usuarios minúscula? La respuesta es sencilla: te decantarías por la gran base de usuarios (casi) siempre, así que si no se hubiera lanzado con iOS y acceso a la App Store, el iPad original podría haber sido un fracaso. No hay más que ver los intentos de Microsoft con Windows Phone: necesitaba que los desarrolladores crearan una tercera versión de sus aplicaciones, junto a las versiones para iOS y Android. Muy pocos desarrolladores quisieron hacerlo, lo que supuso que los dispositivos Windows Phone se lanzaran con muchas menos aplicaciones que sus rivales Android e iPhone.

Si iPadOS se acerca a macOS, ¿podríamos ver menos aplicaciones en iPad? Aunque los iPad son increíblemente populares, aún no lo son tanto como los iPhone, así que si los desarrolladores tienen que elegir para qué público crear una aplicación, puedes apostar a que será para el iPhone.

Sin embargo, si las futuras aplicaciones de iPadOS seguirán siendo esencialmente aplicaciones de iOS pero con una interfaz opcional similar a la de macOS, eso aún podría significar que el nuevo aspecto está muerto al llegar, ya que los desarrolladores preferirán concentrarse en la interfaz que pueda utilizar el público más amplio en lugar de solo los usuarios de iPad Pro.

3. Probablemente necesitarás periféricos caros para sacarle el máximo partido

(Image credit: Future)

iPadOS funciona tan bien porque ha sido diseñado desde cero para ser utilizado en un dispositivo de pantalla táctil. Puedes comprar un iPad nuevo, y todo lo que necesitas hacer es pinchar la pantalla para ponerte en marcha.

Sin embargo, macOS está diseñado para teclado y ratón/trackpad, así que si quieres aprovechar al máximo una futura versión de iPadOS que funcione como macOS, vas a tener que invertir en periféricos, y algunos de ellos pueden ser muy caros.

El Magic Keyboard para iPad Pro es un kit brillante que se acopla rápidamente al iPad y lo convierte en un dispositivo similar a un portátil con teclado físico y touchpad, pero también cuesta 299 dólares / 299 libras / 499 dólares australianos, un gasto adicional considerable, y casi puedo garantizar que para utilizar cualquier función similar a macOS en iPadOS, realmente necesitarás algún tipo de periférico. Esto encarecerá demasiado las cosas para mucha gente, o si eliges una alternativa más barata, como un teclado y un ratón Bluetooth, le restará simplicidad al uso del iPad.

Esto podría significar que menos gente utilice realmente los elementos similares a macOS, lo que a su vez significaría que hay menos incentivos para que los desarrolladores de aplicaciones implementen funciones y diseños que solo utilizarán una pequeña proporción de usuarios de iPad.

Por lo tanto, estoy a favor de más características macOS para mi iPad Pro - pero también soy muy consciente de que estoy en la minoría cuando se trata de los propietarios de iPad, y Apple tiene que tener cuidado de no perder lo que hizo el iPad tan exitoso en el primer lugar sólo para aplacar a la gente (como yo) que se quejan de iPads son demasiado como iPads. Quizá sería mejor que me quedara con mi MacBook.