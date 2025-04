AMD impulsa la innovación tanto en IA como gaming - Descubre cómo

¿Te has perdido las últimas innovaciones de AMD? No te preocupes, a continuación te tenemos un breve resumen de las soluciones más recientes de la marca.

AMD no sólo está lanzando nuevos procesadores, sino que está ayudando a redefinir lo que las PC modernas pueden lograr. Hoy, AMD y sus socios, incluyendo Stability AI, anunciaron Amuse 3.0 y nuevos modelos de Stable Diffusion optimizados por AMD, marcando el inicio de la nueva generación de experiencias potenciadas por IA para el hardware Radeon y Ryzen AI.

Además de habilitar Copilot+ en equipos con tecnología AMD y avanzar en gráficos con RDNA 4, FSR 4 y AFMF 2.1, AMD está liderando el camino hacia la próxima generación de experiencias para el usuario, por lo que nos gustaría resumirte algunas de las más recientes actualizaciones (abajo), en caso de que te lo hayas perdido.

