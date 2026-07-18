AMD lanza el Ryzen 7 7700X3D: más rendimiento para gaming con un precio más accesible

¡Atención! AMD anunció la disponibilidad del nuevo Ryzen 7 7700X3D, un procesador enfocado en entusiastas y jugadores de gama alta que buscan aprovechar las ventajas de la tecnología AMD 3D V-Cache sin dar el salto a un hardware completamente nuevo. El chip ya está disponible con un precio sugerido de 329 dólares.

En Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), el Ryzen 7 7700X3D estará disponible de forma exclusiva a través de Newegg durante el tercer trimestre (Q3). Esta exclusividad no aplica para el resto de las regiones.

De acuerdo con AMD, el Ryzen 7 7700X3D ofrece un importante incremento en el rendimiento para videojuegos en comparación con el Ryzen 7 7700X, manteniendo la compatibilidad con la plataforma AM5, por lo que los usuarios no necesitarán cambiar de placa base para actualizar su equipo.

Latest Videos From Watch full video here:

Especificaciones del AMD Ryzen 7 7700X3D

Entre las principales características del nuevo procesador se encuentran:

Núcleos / Hilos: 8 núcleos / 16 hilos

Frecuencia Turbo (Boost Clock): Hasta 4.5 GHz

TDP: 120 W

Caché total: 104 MB

Con esta propuesta, AMD busca acercar los beneficios de la tecnología 3D V-Cache a un mayor número de jugadores, ofreciendo una alternativa con un enfoque en el rendimiento para gaming y una actualización sencilla dentro del ecosistema AM5.