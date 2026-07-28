Venice, de AMD, es el primer chip x86 para servidores de 2 nm, pero la plataforma no estará disponible en su totalidad hasta 2027

El AMD EPYC 9006 "Venice" ofrece una gigantesca configuración de 256 núcleos y 512 hilos que incorpora hasta 1 GB de caché L3, así como PCI-E 6.0 y 16 canales de memoria DDR5

Es la primera vez que la línea EPYC de AMD cuenta con procesadores de alto número de núcleos que superan la barrera de los 5 GHz

AMD se atribuye el mérito al afirmar que su más nueva CPU EPYC ofrece "el mayor número de agentes por vatio, por dólar y por rack".

La recién anunciada EPYC 9006 «Venice» de sexta generación de AMD parece ser un verdadero hito en el ámbito de la tecnología de silicio (la primera CPU x86 para servidores en un nodo de clase de 2 nm, con hasta 256 núcleos y 512 hilos), con la que la empresa busca afianzar su posición en el mercado de CPU para centros de datos de IA.

El lanzamiento llega en un momento en que AMD ha tomado la delantera a Intel, pero ve amenazada su posición a su vez por la CPU Vera de Nvidia, que esta última promociona como una alternativa más rápida y eficiente a las ofertas x86 tradicionales, incluida la propia línea EPYC de AMD.

Con un lanzamiento escalonado previsto para las cuatro CPU que AMD presentó en el evento AAI, se espera que la gama esté totalmente disponible para los consumidores en algún momento de 2027, aunque su potente CPU de 256 núcleos tiene como objetivo un lanzamiento en el cuarto trimestre de 2026.

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Una mejora enorme en varios frentes

Venice de AMD representa un importante avance generacional. Está fabricado con el proceso N2 de TSMC, el primer paso de la fundición para pasar de los transistores FinFET a los transistores de nanohojas con puerta envolvente (gate-all-around), y el Equipo Rojo afirma que esta familia es el primer producto de computación de alto rendimiento de la industria en alcanzar la producción en masa en este nodo.

El modelo insignia recientemente anunciado por AMD, el EPYC 9996 de 256 núcleos y 512 hilos, cuenta con su nuevo zócalo SP7, que ofrece memoria DDR5 de 16 canales, compatibilidad con PCIe 6.0 y frecuencias de reloj de impulso que superan los 5 GHz.

Esto duplica efectivamente lo que ofrecen actualmente las CPU EPYC de última generación de AMD: la memoria pasa a 16 canales de DDR5-8000, o MRDIMM a 12 800 MT/s, lo que equivale a aproximadamente 1,6 TB/s por zócalo.

AMD va un paso más allá con la línea 9006X (prevista para el segundo semestre de 2027), que compensa la reducción de núcleos con una caché L3 mucho más grande por núcleo, un diseño que, según la empresa, la hace mucho mejor que sus rivales en flujos de trabajo como la computación de alto rendimiento (HPC), la computación técnica y las cargas de trabajo con gran volumen de datos, las cuales se benefician de la mayor caché (y ancho de banda de memoria) que ofrece.

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«La sexta generación de AMD EPYC ofrece computación optimizada para las cargas de trabajo que cubre todo el espectro de necesidades de los centros de datos modernos; desde ejecutar más agentes y alimentar GPU en una infraestructura de IA a escala de rack hasta impulsar las aplicaciones y servicios críticos para el negocio en los que las organizaciones confían a diario», señaló Dan McNamara, vicepresidente sénior y gerente general de Computación e IA Empresarial de AMD.

AMD sostiene que la estructura de los centros de datos está evolucionando hacia una arquitectura agentica de tres niveles, en la que cada nivel genera una demanda de CPU distinta, lo que da lugar a flujos de trabajo centrados en la ejecución de agentes en entornos aislados, nodos host de IA y servidores de uso general, todos ellos para los que están diseñadas sus CPU EPYC.

La serie EPYC 9006 también impulsa el sistema Helios a escala de rack de AMD, ya que busca competir con la oferta a escala de rack Vera Rubin NVL72 de Nvidia con su propia solución.

Al ofrecer además un modelo 9006 SP8 más convencional y el EPYC 9006 LP como CPU para nodos host de IA que utiliza memoria LPDDR, AMD busca abarcar todos los segmentos del mercado de CPU para centros de datos de IA y consolidar su liderazgo actual en un segmento que sin duda se volverá cada vez más competitivo en el futuro.

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