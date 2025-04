Un nuevo render del iPhone 17 Pro abandona el diseño bicolor por un aspecto posiblemente más acertado

¿Eres de los que ha seguido puntualmente cada uno de los renders filtrados del iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max? De ser así, debes saber que todo se ha centrado en el diseño de dos tonos, donde señala que la cámara es de un color y la parte trasera de otro. Sin embargo, un nuevo render muestra otro diseño con un solo color para ambos elementos.

La imagen que puedes ver a continuación fue compartida por @kdctweets (a través de Phone Arena), y la tomaríamos con cautela, ya que todavía no tienen mucho historial como filtradores - y tampoco está claro si esta imagen se basa en nueva información que han obtenido, o simplemente en su propia visión de cómo podría ser el iPhone 17 Pro.

Pero no deja de ser notable, porque hace poco Mark Gurman -un observador de Apple con un excelente historial- afirmó que la serie iPhone 17 Pro no tendría un diseño bicolor. Así que es muy probable que esta imagen ofrezca una imagen más precisa del diseño del iPhone 17 Pro que los renders anteriores.

