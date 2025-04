Comper Joris de Man volvería a componer música para otro juego de Horizon Zero Dawn

De Man dice que Guerrilla Games es "muy, muy buena manteniendo sus cartas cerca del pecho"

No pudo confirmar si está trabajando en un tercer juego, pero dice: "Estoy ahí para ello, es todo lo que puedo decir"

¿Te gustaría una tercera entrega de Horizon y que el compositor Joris de Man fuera el encargado nuevamente de la música? De ser así, esto podría interesarles.

Antes del PlayStation: The Concert Tour, un evento de música en directo en el que se interpretará música de los juegos más emblemáticos de PlayStation, como The Last of Us y God of War, TechRadar Gaming se sentó con Joris de Man para hablar de su etapa como compositor de música para videojuegos y expresó su interés en volver para otro juego de Killzone.

Cuando se le preguntó si seguiría trabajando en la serie Horizon en el futuro o en la tercera entrega, de Man dijo que está totalmente de acuerdo.

«Estoy ahí para ello, es todo lo que puedo decir», dijo de Man. «Sí, en cuanto a lo que está pasando, lo que sí puedo decir es que Guerrilla es muy, muy buena guardándose las cartas en el pecho, e incluso como alguien que los conoce desde hace 20 años, siempre me sorprende y me perturba no saber más sobre lo que están preparando en Ámsterdam».

En cuanto a los géneros que le gustaría explorar a continuación en su carrera, de Man reveló su deseo de escribir música para un juego de rol (RPG), similar a Diablo o incluso a un juego de Fallout.

"Me encantaría hacer un RPG, como un RPG de verdad, ya sabes, ya sea algo parecido a Diablo..." dijo de Man. "Quiero decir, soy un gran fan de Diablo, así que aunque no he sido muy fan del reciente [...] no he conseguido meterme en él tan bien como lo hice con los otros tres, a los que jugué hasta que el disco estaba literalmente gris.

"Pero sí, no, me encantan esos juegos, así que me encantaría escribir algo para eso, y por lo demás, un juego de Fallout también sería bastante guay para escribir, porque me encantan las bandas sonoras originales, y me encantaría explorar un poco más ese tipo de ambiente para un futuro juego de Fallout".

