WhatsApp acaba de lanzar estas 9 nuevas funciones, entre ellas 2 que no me gustan nada

WhatsApp acaba de desplegar una plétora de nuevas características y funciones para chats y llamadas

Esto incluye zoom para videollamadas, escaneo y envío de documentos directamente desde WhatsApp y una nueva forma de priorizar las notificaciones de los chats de grupo

Sin embargo, de todas las novedades, hay dos que no han sentado bien a los usuarios

¡Temporada de actualizaciones! Apenas estamos familiarizándonos con las nuevas funciones de iOS 18.4 cuando Meta nos sorprende con una increíble actualización de WhatsApp con nuevas adiciones en las llamadas, chats y canales.

Digo «gran actualización», pero me quedo un poco corto, ya que la lista de novedades de WhatsApp es muy amplia e incluye nuevas funciones menores, como una calidad de videollamada más fluida y transcripciones de mensajes de voz en los canales. Sin embargo, hay nueve características destacadas que creemos que son adiciones interesantes a la plataforma de mensajería, pero dos de ellas nos han molestado.

Nuevas funciones

En primer lugar, a pesar de lo pequeñas que son algunas de las nuevas funciones, hay un puñado de ellas que podrían tener un impacto significativo en tu experiencia con WhatsApp, empezando por su sencilla función de pellizcar para hacer zoom en las videollamadas.

WhatsApp ha tardado bastante tiempo en ponerse al nivel de FaceTime, donde los usuarios pueden hacer zoom desde hace tiempo, pero independientemente del retraso por parte de WhatsApp, esta es una ventaja que sé que aprovecharán los usuarios frecuentes de videollamadas como yo. Además de esta nueva función de llamada, WhatsApp ahora permite añadir a alguien a una llamada 1:1 en curso directamente desde un hilo de chat.

Aparte de las llamadas, WhatsApp ha añadido aún más funciones a su sección de chat. Si eres un usuario de iPhone que se inclina por WhatsApp en lugar de utilizar su servicio estrella iMessage, ahora hay una forma de establecer WhatsApp como predeterminado, siempre que tengas instalada la última versión de iOS. Todo lo que tienes que hacer es ir a los Ajustes de tu iPhone, seleccionar Aplicaciones predeterminadas y elegir WhatsApp.

La cosa no acaba ahí. WhatsApp está redoblando su integración con tu vida diaria y personal, introduciendo nuevas actualizaciones de eventos en chats 1:1 y también en grupos, así como una nueva función que te permite escanear y enviar documentos directamente desde WhatsApp en iPhone.

Las dos últimas funciones útiles que podrían beneficiar a los usuarios de WhatsApp incluyen notas de vídeo (como las notas de voz) para los canales, lo que permite a los administradores grabar y compartir al instante vídeos de hasta 60 segundos. Por último, se pueden resaltar las notificaciones en los grupos, lo que facilita la priorización de las notificaciones de los chats de grupo.

En general, las nuevas incorporaciones a WhatsApp aportan mucho valor, aunque algunas tengan un impacto ligeramente menor que otras. Pero, por supuesto, hay otras dos funciones que WhatsApp ha añadido que no han sentado del todo bien a los usuarios, una de las cuales causó bastante mala impresión esta semana.

Meta AI vuelve a interferir

Si has estado fuera de onda, WhatsApp introdujo un nuevo botón de Meta AI en las regiones de la UE que no puedes eliminar de la interfaz de usuario de la aplicación, lo que provocó un alboroto de usuarios de WhatsApp enfadados.

Esencialmente una función de chatbot de IA, el nuevo botón de Meta en WhatsApp es un lugar al que los usuarios pueden acudir para una serie de funciones como responder preguntas o generar contenido. Pero la función en sí no es necesariamente por lo que los usuarios están enfadados, y tiene más que ver con el hecho de que no se les ha dado la opción de eliminarla.

Introducida silenciosamente en la reciente oleada de nuevas funciones de WhatsApp, ahora hay una forma de ver quién de tus chats de grupo está conectado, gracias a una nueva función que te muestra el estado en tiempo real de cada miembro en un chat de grupo. Obviamente, esto es menos dolor de cabeza que el intocable botón Meta, pero significa que hay mucha más presión para ser rápido en las respuestas.

No me malinterpretes, soy un contestador de texto puntual, pero todos tenemos esos días en los que simplemente no tenemos energía para ocuparnos de nuestros chats de grupo, especialmente cuando la planificación sale terriblemente mal, o simplemente no quieres responder a una persona en particular. Esta nueva función facilita que tus amigos y familiares te llamen la atención, y WhatsApp sabe exactamente lo que hace.