WhatsApp "corrige" una preocupante vulnerabilidad que permitía a los hackers compartir archivos .exe como imágenes

¡Buenas noticias! Meta anunció que corrigió una vulnerabilidad en WhatsApp para Windows que permitía a hackers suplantar archivos ejecutables como imágenes.

En un aviso de seguridad publicado en Facebook, la empresa afirma haber solucionado un problema de suplantación de identidad en WhatsApp para Windows, anterior a la versión 2.2450.6.

El fallo «mostraba los archivos adjuntos según su tipo MIME, pero seleccionaba el gestor de apertura de archivos basándose en la extensión del nombre del archivo adjunto», explicó Meta.

