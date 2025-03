Las nuevas iPads podrían llegar pisando los talones a la inminente actualización del MacBook Air M4 de Apple

La iPad Air y iPad de 10,9 pulgadas podrían actualizarse muy pronto

Se esperan poco después del próximo lanzamiento del MacBook Air M4

Pero una fuente dice que "probablemente no lleguen en los próximos días"

¡Atención! Si estás pensando en adquirir una nueva iPad, tal vez debas de esperar un poco, ya que supuestamente los modelos actualizador están a la vuelta de la esquina. Pero lo mejor de todo es que se dice que podrían traer una potente actualización de chip.

En concreto, Mark Gurman, periodista de Bloomberg, afirma en su último boletín Power On que las existencias del iPad Air y del iPad de 10ª generación se están agotando en las Apple Stores. Esto suele ser una señal de que pronto llegarán nuevos modelos, ya que Apple suele dejar de renovar las existencias de sus dispositivos que pronto serán sustituidos para preparar la llegada de los nuevos.

Sin embargo, mientras que un nuevo MacBook Air con chip M4 podría lanzarse tan pronto como esta semana, Gurman dice que los nuevos iPads «probablemente no llegarán en los próximos días.» El plazo no se ha concretado más que eso, pero sugiere que las tabletas podrían lanzarse en semanas y no en días.

Mejoras "menores"

Se espera que tanto el iPad Air como el iPad básico reciban pequeñas actualizaciones este año, con nuevos chips entre los únicos cambios previstos. El iPad Air podría recibir el chip M3 o M4, mientras que el iPad de 11ª generación probablemente se equipará con el chip A16 Bionic o el A17 Pro.

Pero no apuestes por cambios de gran calado en el diseño o la pantalla de estos dispositivos. La rumorología ha sido muy discreta en este frente, sugiriendo que la mayoría de los cambios se producirán en el interior de las tabletas. Es posible que haya otras características nuevas, como Wi-Fi 7 y un nuevo teclado mágico.

A pesar de que estos modelos son inminentes, no puede decirse lo mismo del iPad Pro y el iPad mini. Es probable que el iPad Pro no reciba una actualización hasta que se lance el chip M5 de Apple a finales de este año, mientras que el iPad mini se renovó hace tan solo unos meses.

Si estás pensando en comprar uno de esos dispositivos, deberías estar seguro de seguir adelante. Pero si el iPad Air o el iPad básico están en su lista de la compra, sería mejor esperar un poco más hasta que salgan los nuevos modelos.

